Более 600 оккупантов и 26 ракет: Генштаб назвал обновленные потери россиян
Фото: Россия потеряла уже более 115 тысяч военных (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 630 российских захватчиков и сбили 26 ракет. Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже более 115 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 января ориентировочно составили:
- личного состава - около 115 290 (+630) человек ликвидировано,
- танков - 3106 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6183 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2094 (+4) ед,
- РСЗО - 437 (+0) ед,
- средства ПВО - 219 (+0) ед,
- самолетов - 286 (+0) ед,
- вертолетов - 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 (+5),
- крылатые ракеты - 749 (+26),
- корабли /катера - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,
- специальная техника - 187 (+1).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районе 14 населенных пунктов.
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