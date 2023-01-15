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Более 600 оккупантов и 26 ракет: Генштаб назвал обновленные потери россиян

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Украина, Воскресенье 15 января 2023 08:49
Более 600 оккупантов и 26 ракет: Генштаб назвал обновленные потери россиян Фото: Россия потеряла уже более 115 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 630 российских захватчиков и сбили 26 ракет. Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже более 115 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 января ориентировочно составили:

  • личного состава - около 115 290 (+630) человек ликвидировано,
  • танков - 3106 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6183 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2094 (+4) ед,
  • РСЗО - 437 (+0) ед,
  • средства ПВО - 219 (+0) ед,
  • самолетов - 286 (+0) ед,
  • вертолетов - 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 (+5),
  • крылатые ракеты - 749 (+26),
  • корабли /катера - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,
  • специальная техника - 187 (+1).

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районе 14 населенных пунктов.

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