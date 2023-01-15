Более 600 оккупантов и 26 ракет: Генштаб назвал обновленные потери россиян

Фото: Россия потеряла уже более 115 тысяч военных (Getty Images)

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 630 российских захватчиков и сбили 26 ракет. Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже более 115 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 января ориентировочно составили: личного состава - около 115 290 (+630) человек ликвидировано,

танков - 3106 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6183 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2094 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средства ПВО - 219 (+0) ед,

самолетов - 286 (+0) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 (+5),

крылатые ракеты - 749 (+26),

корабли /катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,

специальная техника - 187 (+1).