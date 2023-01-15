Пригожин манипулирует на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой политический авторитет, - ISW
Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет и отличить своих военных от других оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что 14 января Пригожин опубликовал кадры, которые, по его словам, были сняты в Соледаре, пропагандируя роль "Вагнера" в боях за город.
"Пригожин представил командира группы "Вагнера", руководившего боями за населенный пункт, и восхвалял возможности Вагнера по сравнению с обычными российскими военными. Он заявил, что группа Вагнера добилась успеха благодаря своему богатому опыту, своей независимости, своей эффективной военной технике и лучшей системе управления" ", – пишут аналитики.
В ISW отмечают, что такие действия Пригожина направлены на то, чтобы отличить ЧВК "Вагнера" от других российских кафиров, и усилить свой политический авторитет.
Ключевые выводы
- 14 января российские войска нанесли две волны ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины.
- Кремль продолжает неправдиво утверждать, что Украина представляет угрозу существованию России, чтобы отклонить украинские предложения по мирному саммиту и сохранить исходные максималистские цели Путина.
- Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство подавляет религиозные свободы как моральное оправдание своего отказа вести переговоры с Украиной и, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.
- Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать роль "Группы Вагнера" в захвате Соледара, чтобы поднять свой политический авторитет и косвенно критиковать обычную русскую армию.
- Российские войска продолжали ограниченные контратаки на линии Сватово-Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные действия в районе Соледара, а также в районе Бахмута и Авдеевки. Украинские силы вряд ли удержат позиции в самом населенном пункте Соледар.
- Российские войска продолжали оборону и укрепляли передовые позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
- Западные официальные лица все чаще присоединяются к украинским властям в предупреждениях о том, что Россия готовится к неизбежной второй волне мобилизации.
- Российские оккупационные власти в Херсоне продолжали меры по принудительному переселению жителей в Россию.
- Приступы украинских партизан продолжают мешать усилиям российского тыла.
Ранее аналитики ISW сообщили, что Пригожин "победил" в схватке с Минобороны РФ после официального признания участия наемников в боях за Соледар.
Напомним, Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона отрицает эту информацию.
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