Пригожин манипулирует на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой политический авторитет, - ISW

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет и отличить своих военных от других оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 14 января Пригожин опубликовал кадры, которые, по его словам, были сняты в Соледаре, пропагандируя роль "Вагнера" в боях за город.

"Пригожин представил командира группы "Вагнера", руководившего боями за населенный пункт, и восхвалял возможности Вагнера по сравнению с обычными российскими военными. Он заявил, что группа Вагнера добилась успеха благодаря своему богатому опыту, своей независимости, своей эффективной военной технике и лучшей системе управления" ", – пишут аналитики.

В ISW отмечают, что такие действия Пригожина направлены на то, чтобы отличить ЧВК "Вагнера" от других российских кафиров, и усилить свой политический авторитет.

Ключевые выводы