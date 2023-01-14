"Уже нет такой роскоши". Череватый рассказал о проблемах с артснарядами у россиян
Россияне испытывают проблемы с артиллерийскими снарядами. В частности, это связано с успешными ударами украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас россияне сосредоточили свой артиллерийских огонь на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
"У него (врага - ред.) уже нет также роскоши, как летом, когда они по всей линии фронта избивали без остановки. У них сейчас увеличилось плечо доставки боеприпасов, они из более дальних районов России везут, они ищут уже в других странах, а также наши силы постоянно пытаются уничтожать полевые склады с боекомплектом", - добавил Череватый.
Он отметил, что у украинских военных очень удачно получается уничтожать вражеские склады, "особенно при помощи высокоточных систем".
Напомним, в начале ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов России.
Также мы писали, что, по информации Института изучения войны (ISW), российские силы истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов.
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