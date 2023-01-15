Враг пытается захватить полностью Донецкую область, наступает на двух направлениях, - Генштаб

Россияне не оставляют намерений захватить полностью Донецкую область. В настоящее время враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли 8 ударов из РСЗО. Сейчас угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

"Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняется", - отмечает пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и российской федерации продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя в Харьковской области;

наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и российской федерации продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя в Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крохмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка в Луганской области;

враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крохмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка в Луганской области; на Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это - Спорное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области;

обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это - Спорное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области; на Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка в Донецкой области.

под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка в Донецкой области. на Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи;

обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи; на Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Меловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области;

враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Меловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области; на Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, из-за недостатка койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку", - пишет пресс-служба.

Достижения наших героев

В течение суток наша авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян и 2 удара по позициям ПВО врага.

Наши артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы российских захватчиков.