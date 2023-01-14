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Украинские пограничники ликвидировали штурмовиков "Вагнера" в окрестностях Бахмута

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Бахмут, Суббота 14 января 2023 16:45
Украинские пограничники ликвидировали штурмовиков "Вагнера" в окрестностях Бахмута Фото: украинские пограничники в окрестностях Бахмута ликвидировали штурмовиков "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 13 января, украинские пограничники вчера в окрестностях Бахмута дали отпор "вагнеровцам", которые хотели захватить один из их опорных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что российские войска не оставляют попыток прорваться в окрестности города Бахмут.

Вчера вражеское подразделение штурмовиков ЧВК "Вагнера" пыталось атаковать один из пограничных опорных пунктов украинских пограничников, однако они вовремя обнаружили противника и атаковали его огнем.

"В результате пограничники уничтожили штурмовую группу, а остальные "вагнеровцы" сбежали, оставив четырех своих собратьев", - заявили в ГПСУ.

Напомним, на днях пограничники под Бахмутом уничтожили еще несколько групп "вагнеровцев". Оккупанты потеряли 9 человек убитыми и около 16 ранеными.

Также мы сообщали, что в Соледаре пограничники ликвидировали группу "вагнеровцев", применив минометное оружие.

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Бахмут прикордонники Вагнеровцы
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