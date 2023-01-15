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Уже в ближайшие недели. Британия отправит Украине эскадрон танков и 30 САУ

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Великобритания, Воскресенье 15 января 2023 01:08
Уже в ближайшие недели. Британия отправит Украине эскадрон танков и 30 САУ Фото: глава британского правительства Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Великобритания уже в ближайшие недели направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление правительства Великобритании.

"На этой неделе во всем мире произойдет всплеск дипломатической активности Великобритании после того, как премьер-министр поручил старшим министрам активизировать международные действия по приближению первой годовщины полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

В правительстве дополнили, что на Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Обучение украинских военных управлению этими танками и САУ начнется уже в ближайшие дни.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу скоординировать поддержку европейских союзников Украины. Для этого Уоллес отправится в Эстонию и Германию на встречи с партнерами. А министр иностранных дел Джеймс Клеверли отправится в США, чтобы обсудить, как Великобритания и Америка могут использовать свою позицию ведущих сторонников Украины для активизации международных действий.

Напомним, что ранее Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. Он поблагодарил политику за решения, которые "не только укрепят нас на поле боя, но и отправят правильный сигнал другим партнерам".

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