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В ВМФ России закончился офицерский и сержантский состав морпехов, - АТЕШ

Россия, Воскресенье 28 июля 2024 20:44
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В ВМФ России закончился офицерский и сержантский состав морпехов, - АТЕШ Фото: В ВМФ России закончился офицерский и сержантский состав морпехов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В военно-морском флоте Российской Федерации закончился офицерский и сержантский состав морпехов. Сейчас россияне, вероятно, набирают людей для создания нового подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

В распоряжение партизан попали документы, свидетельствующие о том, что в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты такое количество вакантных должностей, словно это вновь подразделение.

"У страны агрессора не осталось ни сержантов, ни офицеров. Нет заместителей командиров и командиров отделений и взводов по всем направлениям. Это касается и минометной батареи, и отделения FPV-Дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений", - сообщили в АТЕШ.

По их данным ситуация с кадрами в России действительно патовая, а они описали лишь малую часть того, что видят во внутренних документах окупантов.

"Можем констатировать лишь то, что подразделение абсолютно недееспособно. 70% вакантных должностей - это заместители командиров и командиры, без которых ни одна армия даже просто функционировать не может, не только побеждать", - подчеркнули партизаны.

Подводный флот РФ

Напомним, что в начале марта спецподразделение ГУР МО нанес удар патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". Это произошло недалеко от Керченского пролива.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был уничтожен. Это стало третьим судном Черноморского флота России в течение того месяца.

Уже в этом месяце командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

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Война России против Украины Черноморский флот Российская Федерация
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