Враг наиболее интенсивно атакует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, 26 июля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее интенсивные атаки враг проводит в Покровском направлении, но платит за это высокую цену.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

Как отмечается, россияне нанесли 46 авиационных ударов (в частности, применено 65 КАБ) и 466 ударов дронами-камикадзе, а также совершили 3163 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг девять раз пытался штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска, Глубокого и Слобожанского. Ситуация под контролем украинских войск. Еще идет один бой у города Волчанск.

Шесть раз враг атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении. Успешно отражены четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Табаевка и Стельмаховка. Недалеко от этих же населенных пунктов два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска предприняли 10 атакующих попыток вблизи Новоегоровки, Новосергеевки, Невского и Тернов. Продолжается сражение в районе Невского. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении агрессор провел три штурмовых действия недалеко от Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться были безуспешными.

На Краматорском направлении украинские войска остановили шесть атак противника вблизи Часового Яра и Григорьевки. Два боестолкновения еще не закончены. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении россияне пытались 11 раз вклиниться в оборонительные рубежи украинцев у населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк. Отбито восемь атак, три - еще продолжаются.

Наиболее интенсивно враг атакует на Покровском направлении. Здесь с начала суток совершалось 30 штурмов со стороны россиян, почти половина из них продолжаются у населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

В ведомстве рассказали, что оккупанты за попытки продвигаться на Покровском направлении платят высокую цену.

"Потери противника с начала суток здесь составляют 187 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, орудие, две бронемашины, 14 единиц автомобильной техники и два мотоцикла. Среди поврежденной техники врага - САУ 2С1, две боевых бронированных машины и восемь автомобилей", - пишет Генштаб.

На Кураховском направлении захватчики пытались 14 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковеевка, продолжается три боеприкосновения вблизи Красногоровки. За сегодняшний день воины ВСУ обезвредили на направлении 46 захватчиков и уничтожили танк и две бронемашины.

В Времовском направлении захватчики начали девять атак в районах Водяного и Урожайного. Семь из них еще продолжаются. Враг концентрирует усилия в сторону Старомлиновки.

На Ореховском направлении потерпели неудачу пять атак противника у Малой Токмачки, Роботиного и Новоандреевки.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны уверенно сдерживают давление российских оккупационных войск.

"Отдельно стоит отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантой Сичеславской бригады, которые мужественно держат позиции и умело отражают вражеский напор", - добавили в ведомстве.