Кто такие туареги и что известно о нападении на колонну ЧВК "Вагнера" в Мали

Вечером субботы, 27 июля, сеть всколыхнули фото и видео с разбитой колонной боевиков ЧВК "Вагнера" в африканской стране Мали. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-туареги из движения CSP-PSD.

Что известно о нападении на "вагнеровцев" в Мали и кто такие туареги, - рассказывает РБК-Украина .

Нападение на "вагнеровцев" в Мали

Бои между повстанцами-туарегами и боевиками российской ЧВК "Вагнера" состоялись в городе Тинзауатен у границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля.

Первоначально повстанческое движение CSP-PSD заявило, что туарегам удалось захватить бронетехнику, грузовики и цистерны. Также повредить вертолет, который затем разбился в Кидале за сотни километров оттуда.

После боя туареги опубликовали в соцсетях много видео, на которых была зафиксирована разбитая колонна военной техники и тела убитых. По сообщениям российских "военкоров", в результате нападения погибли по меньшей мере 20 боевиков ЧВК "Вагнера".

Позже движение CSP-PSD сообщило о бое с батальоном армии Мали, который поддерживал боевиков "Вагнера". Повстанцы заявили, что враги были уничтожены, а выжившие в бою наемники и солдаты попали в плен. По версии малийской армии, в бою погибли только двое солдат и 10 получили ранения, а потери туарегов якобы составили почти 20 убитыми. Однако видео, опубликованные в сети, говорят о другом.

Сегодня же в соцсети Х было опубликовано сообщение якобы от движения CSP-PSD с предложением передать Украине пленных "вагнеровцев".

"Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу", - говорилось в сообщении, правдивость которого невозможно проверить.

Кто такие туареги

Туареги - этническая группа, населяющая регион Сахары, в том числе часть северного Мали.

В 2012 году туареги начали восстание против правительства Мали, но в ходе восстания некоторое время были союзниками с исламистскими группировками, аффилированными с террористической Аль-Каидой, что нанесло большой удар по имиджу туарегов в западном мире.

Повстанцы надеялись сформировать "Азавад" - независимую нацию туарегов. Они даже удерживают стратегический город Кидаль.

Фото: кто такие туареги, разбившие колонну "вагнеровцев" в Мали (Getty Images)

В 2015-м повстанческое движение туарегов заключило мирное соглашение с хунтой Мали, но в конце 2022 года вышло из него.

В прошлом году в СМИ ширилось сообщение, что движение туарегов объявило войну боевикам ЧВК "Вагнера", которые действуют на территории Мали и помогают хунте.

Что "вагнеровцы" делают в Мали

Бойцы российской ЧВК "Вагнера", по сообщениям самих российских "военкоров", находятся в Мали по крайней мере с 2021 года. Несмотря на то, что "вагнеровцы" действуют в разных африканских странах, в частности в ЦАР, Нигере и Буркина-Фасо, наиболее тесные отношения в ЧВК именно с Мали, отмечают западные СМИ.