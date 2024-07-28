Ученые призвали НАТО пригласить Украину в Альянс, - The Guardian
Десятки ученых обратились к представителям НАТО. В открытом письме они призвали Альянс пригласить Украину присоединиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В своем письме ученые заявили, что приглашение присоединиться к НАТО для Украины будет означать решительный шаг от политики умиротворения и возвращение к верховенству международного права и защите прав человека.
"Сосредоточение внимания на якобы "обеспокоенности России относительно расширения НАТО" и попытки ее успокоить игнорируют геноцидную пропаганду РФ и систематические военные преступления на оккупированной территории Украины, включая массовые убийства, массовые изнасилования и пытки", - говорится в письме.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, что 9-11 июля в США прошел 75-й саммит НАТО. Участники саммита приняли решение об увеличении присутствия НАТО в Украине. В частности, в рамках этого было согласование назначения специального представителя НАТО в Киеве.
Также на саммите НАТО партнеры согласовали создание структуры для координации помощи Украине в долгосрочной перспективе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.