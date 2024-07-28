Ученые призвали НАТО пригласить Украину в Альянс, - The Guardian

Десятки ученых обратились к представителям НАТО. В открытом письме они призвали Альянс пригласить Украину присоединиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем письме ученые заявили, что приглашение присоединиться к НАТО для Украины будет означать решительный шаг от политики умиротворения и возвращение к верховенству международного права и защите прав человека. "Сосредоточение внимания на якобы "обеспокоенности России относительно расширения НАТО" и попытки ее успокоить игнорируют геноцидную пропаганду РФ и систематические военные преступления на оккупированной территории Украины, включая массовые убийства, массовые изнасилования и пытки", - говорится в письме.