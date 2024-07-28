ua en ru
Вс, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ученые призвали НАТО пригласить Украину в Альянс, - The Guardian

Брюссель, Воскресенье 28 июля 2024 17:48
UA EN RU
Ученые призвали НАТО пригласить Украину в Альянс, - The Guardian Фото: Ученые призвали НАТО пригласить Украину в Альянс (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Десятки ученых обратились к представителям НАТО. В открытом письме они призвали Альянс пригласить Украину присоединиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем письме ученые заявили, что приглашение присоединиться к НАТО для Украины будет означать решительный шаг от политики умиротворения и возвращение к верховенству международного права и защите прав человека.

"Сосредоточение внимания на якобы "обеспокоенности России относительно расширения НАТО" и попытки ее успокоить игнорируют геноцидную пропаганду РФ и систематические военные преступления на оккупированной территории Украины, включая массовые убийства, массовые изнасилования и пытки", - говорится в письме.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что 9-11 июля в США прошел 75-й саммит НАТО. Участники саммита приняли решение об увеличении присутствия НАТО в Украине. В частности, в рамках этого было согласование назначения специального представителя НАТО в Киеве.

Также на саммите НАТО партнеры согласовали создание структуры для координации помощи Украине в долгосрочной перспективе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины
NEWS
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
DAILY
Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы