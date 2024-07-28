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Японка выиграла золото на Олимпиаде-2024 в возрасте 14 лет: видео выступления

Франция, Воскресенье 28 июля 2024 22:16
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Японка выиграла золото на Олимпиаде-2024 в возрасте 14 лет: видео выступления Фото: спортсменка Коко Йошизава (x.com/Olympics)
Автор: Карина Левицкая

Ребенок выиграл золото для Японии на Олимпиаде-2024. Благодаря удачному трюку 14-летняя спортсменка перешла с 4 места на первое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОК.

Сегодня, 28 июля, японка Коко Йошизава выиграла золотую медаль в женском уличном скейтбординге на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортсменка последним трюком опередила партнершу по сборной Акаму, которой досталось серебро.

Напомним, ранее мы подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиаде-2024.

Сегодня день начался с того, что украинская теннисистка отказалась от выступлений на Олимпийских играх.

Позже мы писали, что Свитолина начала теннисный турнир по разгрому японки.

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