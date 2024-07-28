Японка выиграла золото на Олимпиаде-2024 в возрасте 14 лет: видео выступления

Ребенок выиграл золото для Японии на Олимпиаде-2024. Благодаря удачному трюку 14-летняя спортсменка перешла с 4 места на первое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОК .

Спортсменка последним трюком опередила партнершу по сборной Акаму, которой досталось серебро.

Coco Yoshizawa wins Gold in Women's Street Skateboarding. Он был в 4-м месте. Это drilled this. Правильно держите его к нему had пон Gold. What an incredible achievement. Это what the Olympics есть о. pic.twitter.com/yY1ZYlI36e — Chris Palmer (@ChrisPalmerNBA) Июль 28, 2024

Сегодня, 28 июля, японка Коко Йошизава выиграла золотую медаль в женском уличном скейтбординге на Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, ранее мы подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиаде-2024.

Сегодня день начался с того, что украинская теннисистка отказалась от выступлений на Олимпийских играх.

Позже мы писали, что Свитолина начала теннисный турнир по разгрому японки.

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