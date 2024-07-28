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Неизвестные отправили главе МВД Франции письмо с чумой, - Parisien

Воскресенье 28 июля 2024 20:59
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Неизвестные отправили главе МВД Франции письмо с чумой, - Parisien Фото: глава МВД Франции Жеральд Дарманен (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

В Министерство внутренних дел Франции отправили письмо с вирусом чумы. Его адресовали главе ведомства Жеральду Дарманену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Подозрительное письмо было обнаружено и перехвачено в субботу, 27 июля, в сортировочном центре на почте. В нем выявили подозрительный черный порошок, после чего начали проводить экспертизу.

Проверку проводила полиция по ядерным, радиологическим, биологическим, химическим и взрывчатым веществам. Быстрые тесты показали небольшую положительную реакцию на чуму.

После порошок отправили в Институт Пастера, который должен провести дополнительные анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты. Предварительно, итог ожидается в конце дня понедельника.

В издании добавили, что письмо о котором идет речь, носило оскорбительный характер и было адресовано министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену.

Что такое чума

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поясняет, что чума - это "очень серьезное заболевание для человека", которое при отсутствии лечения может привести к летальному исходу в 30–100% случаев. Это заболевание можно лечить антибиотиками. На протяжении всей истории чума была причиной широко распространенных пандемий с высокой смертностью. В 19 веке болезнь стала причиной более 50 миллионов смертей в Европе.

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