В Италии украинец умер на пляже, спасаясь от ос
На пляже в Кротоне на юге Италии в результате несчастного случая погиб 47-летний гражданин Украины. Он пытался спрятаться в воде от роя ос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
По данным издания, мужчина якобы заметил на пляже рой ос и решил спастись от них, нырнув в море.
Сначала считалось, что причиной смерти стал анафилактический шок от укуса, однако у мужчины не обнаружили следов укусов, поэтому предполагается, что у него случился сердечный приступ и он утонул.
По словам очевидцев, спасти украинца было сложно именно из-за большого количества преследовавших его ос. Насекомые были настолько агрессивными, что жалили всех, кто приближался, в том числе полицейских и карабинеров.
Предварительный осмотр пляжа установил, что осы обустроились прямо в песке. В связи с этим мэр Кротоне Винченцо Оче распорядился закрыть пляж, пока его не станет безопасно посещать.
По данным издания, погибший 47-летний украинец работал инженером, в Кротоне он приехал на отдых с семьей.
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