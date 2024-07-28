В Курской области говорят об атаке дронов, взрывах и пожаре на нефтебазе

В Курской области (Российская Федерация) в ночь на 28 июля прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. Также произошли пожары в нескольких районах, в том числе горит нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова и росмедиа.

Российский чиновник заявлял, что в регионе силы и средства ПВО "приведены в готовность" на фоне опасности атаки беспилотников, и призвал жителей Курской области к "бдительности".

Позже в сети стали появляться сообщения о звуках взрывов, якобы из-за сбития дронов на юге и юго-восток от Курска.

Также в курских Telegram-каналах писали, что в Медвенском районе было очень "громко".

Кроме того, на фоне "отражения" дроновой атаки произошли по меньшей мере два пожара в регионе: один в Медвенском районе, а другой - в Курском.

Между тем, на Telegram-канале Shot рассказывают, что из-за атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Как рассказали местные жители, ночью они слышали "несколько мощных взрывов" в районе нефтебазы.

"До этого был слышен характерный звук пролета БПЛА, а после взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление", - говорится в публикации.

Mash сообщает, что также взрыв был в городе Суджа, а в Медвенском районе горит дом.

Взрывы в Курской области

Напомним, в этом российском регионе в последнее время достаточно часто заявляют об атаках с применением беспилотников. В результате таких "налетов" происходят взрывы и пожары на разных объектах в области.

Так, например, вчера ночью в РФ пожаловались на атаку дронов на Курскую область, а также Брянскую, где звучали взрывы и якобы работала ПВО.

Перед тем, 24 июля, российская сторона также заявляла о массированной атаке беспилотников на Курск и область.

16 июля в поселке Коренево Курской области произошел пожар на заводе из-за атаки беспилотников. А за два дня до этого, 14 июля, Курскую область якобы атаковали дроны, и в городе Суджа начался пожар на телевизионной башне.