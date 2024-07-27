Россияне пишут о массированной атаке дронов на Брянскую и Курскую области

Минобороны РФ заявило о якобы сбитии над Брянской областью 21 беспилотника, которые там приписывают Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза в Telegram.

По словам губернатора, массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Все воздушные цели якобы перехвачены и уничтожены. “В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БПЛА – над Выгоницким районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному – над Карачевским, Брасовским и Брянским районами», – написал губернатор, добавив, что "пострадавших и разрушений нет". Позже РосСМИ со ссылкой на губернатора сообщили, что также 6 БПЛА якобы были сбиты в небе над Курской областью.