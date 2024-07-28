"Хезболла" ударила по Израилю, тот ответил и пригрозил войной: что происходит

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" обстреляла стадион в поселении на Голанских высотах, убив 12 израильтян, большинство из которых были детьми. Израиль в ответ ударил по объектам "Хезболлы" в Ливане и пригрозил "разрушительной войной".

РБК-Украина собрало все, что известно о новой эскалации на Ближнем Востоке.

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Что произошло на Голанских высотах

Вечером субботы, 27 июля, город Мадждаль-Шамса попал под обстрел. Одна из ракет попала в стадион, на котором находились дети. В результате удара погибли 12 человек в возрасте от 10 до 20 лет, преимущественно это были подростки. Еще не менее 19 человек получили ранения разной степени тяжести.

Израиль сразу же обвинил в ударе террористическую группировку "Хезболла", заявив, что ракета была выпущена из района Шебаа в Ливане. Однако в ливанской группировке отказались брать на себя ответственность за обстрел, утверждая, что не причастны к нему.

Но, как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), экспертиза показала, что по стадиону был нанесен удар ракетой Falaq-1 иранского производства. "Выводы судебно-медицинской экспертизы на месте происшествия указывают на эту ракету. Falaq-1 используется лишь террористической группой "Хезболла", совершившей атаку с Шебаа", - заявил спикер израильской армии Дэниэль Хагари.

Голанские высоты, бывшая территория Сирии, захвачена Израилем по результатам "Шестидневной войны" в 1967 году. Голаны расположены на севере Израиля и граничат с Ливаном.

Чем ответил Израиль

После сообщений об ударе по стадиону в Мадждаль-Шамсе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху срочно отправился из Вашингтона в Тель-Авив, а министр обороны страны Йоав Галлант провел заседание с военным руководством и определил "направление действий" в ответ на удар "Хезболлы". Как решил ответить Галлант, не разглашалось.

Тем не менее, сегодня ночью израильская авиация провела серию ударов по объектам "Хезболлы" на территории Ливана как глубоко внутри, так и на юге страны. Как отмечали в ЦАХАЛ, под огнем оказались хранилища оружия и инфраструктура террористов в целом ряде районов Ливана.

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה שורת מטרות טרור של ארגון הטרור חז נון.



בין המטרות שהותקפו בעומק ובדרום לבנון, מצבורי אמל"ח ותשתיותט יחה, בורג' א-שמאלי, בקאע, כפר כילא, רב א-תלתין, אל-חיאם וטיר חח — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 28, 2024

Но на этом конфликт между Израилем и "Хезболлой" не иссяк. В Тель-Авиве после удара по стадиону сделали целый ряд очень жестких заявлений, фактически угрожая войной с "Хезболлой" на территории Ливана.

Еще вчера министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что ливанские боевики пересекли "красные линии", что, как писало Axios, вызвало опасения у администрации президента США, что это может вылиться войной между Израилем и Ливаном.

А уже сегодня пресс-секретарь израильского МИД Орен Марморштейн заявил, что Израиль "воспользуется своим правом на самооборону" и ответит на обстрел Голанских высот. В то же время, он пригрозил "разрушительной для Ливана" войной и назвал способ избежать ее.

"Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, - это заставить "Хезболлу" выполнить резолюцию 1701 года Совета безопасности ООН (о разоружении "Хезболлы" - ред.). Сейчас последний момент, чтобы сделать это дипломатическим путем", - написал представитель МИД на странице в соцсети X.

Что такое "Хезболла" и почему она атакует Израиль

"Хезболла" - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, контролирующая южную часть территории Ливана. Она была признана террористической организацией в США, Израиле и Бахрейне.

"Хезболла" образовалась после вторжения Израиля в Ливан в 1982 году. После официального основания в 1985 году к "Хезболле" полностью или частично присоединился целый ряд шиитских групп, например, "Исламский Джихад", который сегодня также считается террористической организацией.

Сегодня "Хезболла" это не только парамилитарная организация, но и политическая партия, которая имеет места в ливанском парламенте.

После начала войны Израиля с ХАМАСом в Секторе Газа боевики "Хезболлы" (поддерживаемой главным врагом Израиля - Ираном) регулярно обстреливали израильские территории в знак поддержки палестинской группировки. Своими ударами "Хезболла" требовала прекращения войны в Секторе Газа, Израиль отвечал на это обстрелами позиций боевиков на территории Ливана.

От постоянных обстрелов север Израиля уже превратился в "серую зону", ведь из региона отселили более 80 тысяч жителей, а десятки тысяч зданий и предприятий были повреждены.

Но, несмотря на это, конфликт между Израилем и "Хезболлой" пока не перерастал в наземную операцию. Как объяснял в материале РБК-Украина эксперт Давид Гендельман, такая война будет намного тяжелее для Израиля, чем операция против ХАМАС.

"Возможно, дойдет и до этого, потому что бесконечно ситуация, как она продолжается на северной границе, продолжаться не может", - говорил он РБК-Украина, объясняя, что даже если "Хезболла" прекратит обстрелы, она никуда не денется и может восстановить атаки в любой момент.