США обеспокоены, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой", - Axios
Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что сегодняшний удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой". Тем временем в Израиле говорят, что данная атака "пересекла все красные линии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным издания, администрация Байдена очень обеспокоена тем, что ракетная атака, убившая 10 человек на Голанских высотах, может привести к полной войне между Израилем и "Хезболлой".
"Случившееся сегодня могло стать триггером, о котором мы волновались и пытались избежать в течение 10 месяцев", - сказал анонимный американский чиновник.
Между тем, министр иностранных дел Израиль Кац заявил, что Израиль приближается к тотальной войне против "Хезболлы" и Ливана после ракетного обстрела футбольного поля.
"Атака "Хезболлы" пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим", - подчеркнул Кац.
Напомним, сегодня Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. Эту атаку уже назвали самой смертоносной.
В результате данной атаки погибли уже 11 человек, пострадавших более 30 человек.
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