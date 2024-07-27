США обеспокоены, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой", - Axios

Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что сегодняшний удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой". Тем временем в Израиле говорят, что данная атака "пересекла все красные линии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По данным издания, администрация Байдена очень обеспокоена тем, что ракетная атака, убившая 10 человек на Голанских высотах, может привести к полной войне между Израилем и "Хезболлой".

"Случившееся сегодня могло стать триггером, о котором мы волновались и пытались избежать в течение 10 месяцев", - сказал анонимный американский чиновник.

Между тем, министр иностранных дел Израиль Кац заявил, что Израиль приближается к тотальной войне против "Хезболлы" и Ливана после ракетного обстрела футбольного поля.