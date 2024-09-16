Удар по Харькову и обмен пленными: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 14 сентября:

Новости за 15 сентября:

Обмен пленных

В эту субботу состоялся обмен пленными. Заметим, что это был второй обмен через два дня. Домой вернулись 103 военных, среди них также было 23 "азовца".

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, среди уволенных 82 рядовых и сержантов, 21 офицер.

Это защитники Киевской, Донецкой, Харьковской, Луганской областей, а также Мариуполя, Запорожья и "Азовстали". Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и правоохранители.

СБУ даже показала, как проходил обмен пленных.

Удар по Харькову

В воскресенье, 15 сентября, российские военные сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом в Харькове. В результате удара пострадали более 40 человек. Младшему пострадавшему был год.

РБК-Украина сообщало, что во время работ на месте прилета служащие Государственной службы чрезвычайных ситуаций спасли мужчину с собакой с 12 этажа.

В своем материале РБК-Украина собрало все, что известно о вражеской атаке по городу.

Загрязнение Десны и Сейма

Вчера загрязнение реки Десна досталось Киевской области. Днем пятно загрязнения уже наблюдалось между селами Летки и Рожны.

Однако даже несмотря на это, Минокружение заявило, что вода в местах водозаборов в Киеве и Броварах находится в пределах нормы.

"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 16 сентября

Графики отключения света сегодня, 16 сентября, применять не планируют. Однако экономить электроэнергию нужно.

Стрельба вблизи Трампа

В штабе кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили, что два человека стреляли по порядку для поля для гольфа, принадлежащего Трампу.

По их данным, кандидат в президенты находился в то время там, но не являлся целью.

Наводнение в Европе

Вчера, 15 сентября, Европу накрыло ненастье. В части Австрии выпал снег, а в других регионах наоборот были зафиксированы наводнения. Такую же ситуацию фиксируют и в ряде других европейских стран.

Из-за наводнений в Польше и Чехии был отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину. Детальнее в пояснении от "Укрзализныци".

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина предложила свою помощь в ликвидировании последствий наводнения сразу нескольким европейским странам.

Прогноз погоды на неделю

В новой рабочей неделе без дождей не обойдется. При этом ожидаются резкие перепады температуры в зависимости от региона, особенно ночью.

Подробнее о прогнозе погоды, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.