Россияне пытаются отбить утраченные позиции в Харьковской области, - "Хартия"

Российские военные пытаются отбить утраченные позиции в Харьковской области. Однако ситуация сейчас контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отделения планирования 13-й БрОП "Хартия" Антона Баева в эфире телемарафона.

"Они не оставляют попыток делать что-то 24/7, чтобы возвращать свои позиции. Видим, что они накапливаются, но это делать им сложно, ведь подвоз людей на бронетехнике не так эффективен - мы контролируем все логистические пути противника", - заверил начальник отделения планирования 13 БрОП "Хартия".

Баев отметил, что ситуация остается контролируемой, хотя враг и начал действовать более активно.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, недавно мы сообщали, что российские оккупанты захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях.

Отметим, что вчера Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска.

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