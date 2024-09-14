ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне пытаются отбить утраченные позиции в Харьковской области, - "Хартия"

Харьковская область, Суббота 14 сентября 2024 17:34
UA EN RU
Россияне пытаются отбить утраченные позиции в Харьковской области, - "Хартия" Фото: россияне пытаются атаковали в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные пытаются отбить утраченные позиции в Харьковской области. Однако ситуация сейчас контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отделения планирования 13-й БрОП "Хартия" Антона Баева в эфире телемарафона.

Баев отметил, что ситуация остается контролируемой, хотя враг и начал действовать более активно.

"Они не оставляют попыток делать что-то 24/7, чтобы возвращать свои позиции. Видим, что они накапливаются, но это делать им сложно, ведь подвоз людей на бронетехнике не так эффективен - мы контролируем все логистические пути противника", - заверил начальник отделения планирования 13 БрОП "Хартия".

Ситуация в Харьковской области

Напомним, недавно мы сообщали, что российские оккупанты захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях.

Отметим, что вчера Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник
ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США