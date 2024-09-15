Не только Чехия и Польша. Украина предлагает помощь странам Европы из-за наводнений

Сегодня значительную часть Европы настигла непогода. Украина предложила свою помощь сразу нескольким странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Украина солидарна с соседями, страдающими разрушительными наводнениями", - подчеркнул Сибига. Он пояснил, что по поручению украинского президента Владимира Зеленского и при координации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, МИД предложил помощь сразу нескольким странам. Среди них, в частности: Молдова,

Польша,

Румыния,

Словакия,

Венгрия

Чехия. По словам Сибиги, Украина может отправить подразделения ГСЧС Украины для помощи в преодолении бедствия.