ua en ru
Вс, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только Чехия и Польша. Украина предлагает помощь странам Европы из-за наводнений

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 21:23
UA EN RU
Не только Чехия и Польша. Украина предлагает помощь странам Европы из-за наводнений Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня значительную часть Европы настигла непогода. Украина предложила свою помощь сразу нескольким странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Украина солидарна с соседями, страдающими разрушительными наводнениями", - подчеркнул Сибига.

Он пояснил, что по поручению украинского президента Владимира Зеленского и при координации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, МИД предложил помощь сразу нескольким странам. Среди них, в частности:

  • Молдова,
  • Польша,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Венгрия
  • Чехия.

По словам Сибиги, Украина может отправить подразделения ГСЧС Украины для помощи в преодолении бедствия.

Непогода в Европе

Напомним, что сегодня, 15 сентября, Европу накрыло непогода.

В части Австрии выпал снег, а в других регионах наоборот фиксируются наводнения. Такую же ситуацию фиксируют и в ряде других европейских стран.

Следует отметить, что из-за наводнений в Польше и Чехии был отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину. Детальнее в пояснении от "Укрзализныци".

РБК-Украина уже сообщало, что Украина вызвалась помочь Чехии в борьбе с последствиями наводнений. Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск также поблагодарил Украину за предложенную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Украина еще не получила разрешение от США на удары вглубь РФ, - Зеленский
Украина еще не получила разрешение от США на удары вглубь РФ, - Зеленский
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США