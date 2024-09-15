Опять покушение? У Трампа заявили, что рядом с ним стреляли

Во Флориде рядом с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом стреляли. Сейчас он в безопасном месте.

Сообщается, что в воскресенье предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как поблизости от него прозвучали выстрелы.

"Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет", - заявил представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.

Бывший президент играл в гольф в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Поле было немедленно закрыто, согласно источнику, знакомому с ситуацией.

"Два человека обменялись выстрелами за пределами поля для гольфа Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич. Стрелявшие целились друг в друга, стрельба не была направлена на Трампа", - написал американский журналист Джонатан Лемир.

Тем временем New York Post также пишет, что Трампу ничего не угрожало, стрельба произошла в районе за пределами клуба, который известен высоким уровнем преступности.

Секретная служба США начала расследование

Энтони Гульельми, начальник отдела коммуникаций Секретной службы США сообщил, что служба совместно с шерифом округа Палм-Бич расследует инцидент с участием бывшего президента. Он отметил, что Трамп в безопасности.

Дональд Трамп-младший заявил, что стрелка задержали

Сын Трампа в соцсети Х сообщил, что стрелявшего возгле гольф-клуба его отца задержали. По его словам, у него был автомат Калашникова.