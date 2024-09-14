Ночью РФ запустила больше 70 "Шахедов" по всей Украине, - Зеленский

В ночь на 14 сентября оккупанты атаковали Украину дронами. РФ запустила больше 70 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и дальше защищать жизнь и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины", - констатировал он.

Зеленский поблагодарил воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев.

"Этой ночью враг запустил более 70 "Шахедов" по всей Украине. Благодаря силам наших защитников большинство сбито", - написал он.

Атака РФ по Украине

Около 1:40 в Киеве и части регионов Украины была объявлена тревога из-за угрозы российских дронов-камикадзе.

Позже, около 2:30, сообщалось о падении обломков дронов в Оболонском районе Киева. При этом работа ПВО на подступах к Киеву продолжалась. Позже в Киеве гремели взрывы. ПВО работала и на юге, в Одессе гремели взрывы.

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