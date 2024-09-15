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Наводнения в Чехии, Австрии и Польше: УЗ предупредила, какие рейсы отменены

Воскресенье 15 сентября 2024 20:40
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Наводнения в Чехии, Австрии и Польше: УЗ предупредила, какие рейсы отменены Фото: экспресс поезд "Львов – Варшава" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Из-за наводнений в Чехии, Австрии и Польше ряд рейсов поездов был отменен. У пассажиров есть возможность получить ваучеры на бесплатное поселение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram " Укрзализныци".

В частности, отменен рейс "Вена - Будапешт - Киев". В УЗ обратились к пассажирам с билетами в Вене с просьбой подойти к информационно-сервисному пункту и получить ваучеры на бесплатное поселение.

Тем временем рейс "Киев - Будапешт - Вена" будет следовать в Будапешт.

При этом все хорошо с рейсами "Чоп - Вена - Чоп". Поезда будут курсировать от конечной станции до конечной.

Без изменений и по графику курсируют поезда из Варшавы, Хелма и Кошице.

В то же время в УЗ отметили, что поезда, рейс которых "Прага - Перемышль - Прага", пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши.

"Завтра ожидается челночное движение от Праги до границы и от Перемышля до границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что работают с европейскими коллегами, чтобы максимально организованно справиться со стихией.

Напомним, утром 15 сентября стало известно, что из-за наводнений в Польше и Чехии поезда отменили как в самих странах, так и те поезда, рейс которых был в Украину.

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Укрзализныця Поезда
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