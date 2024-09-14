РФ значительно активизировала переброску резервов на Угледарское направление
В Мариуполе фиксируют значительную активизацию переброски резервов оккупантов. Они идут на Угледарское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Фиксируем активизацию перемещений на Угледарское направление. В целом все Приазовье наблюдает стремительную активизацию движения резервов именно на направление "Угледар - Курахово", - рассказал он.
По данным Андрющенко, грузовики с боекомплектом и живой силой идут из Новоазовска через Мариуполь.
"В целях обеспечения перемещений после системных "хлопков" россияне выставили мобильные пункты контроля и наблюдения из состава полицаев и военной полиции", - отметил советник мэра.
Второе направление, по его словам, из Мелитополя через Мангуш и Никольское в объезд Мариуполя на север.
"Зафиксирована колонна из тралов, загруженных гусеничной военной техникой", - добавил он.
Ситуация в Мариуполе и районе
Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года. На данный момент город напичкан местами хранения техники и базами для живой силы РФ, которая постоянно направляется на фронт в Донецкую и Запорожскую области.
Недавно сообщалось, что РФ увеличила темпы подготовки оккупантов на полигонах Мариуполя и района. Такая активизация сравнима с ситуацией перед наступлением россиян на Авдеевку.
Добавим, что буквально 13 сентября под Мариуполем был нанесен удар по складу ракет для ПВО оккупантов.
А 11 сентября фиксировались "прилеты" по складу и базированию оккупантов в Мариуполе и районе. После взрывов захватчики спешно эвакуировали свои силы из поселка Мелекино.
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