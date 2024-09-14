РФ значительно активизировала переброску резервов на Угледарское направление

В Мариуполе фиксируют значительную активизацию переброски резервов оккупантов. Они идут на Угледарское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем активизацию перемещений на Угледарское направление. В целом все Приазовье наблюдает стремительную активизацию движения резервов именно на направление "Угледар - Курахово", - рассказал он.

По данным Андрющенко, грузовики с боекомплектом и живой силой идут из Новоазовска через Мариуполь.

"В целях обеспечения перемещений после системных "хлопков" россияне выставили мобильные пункты контроля и наблюдения из состава полицаев и военной полиции", - отметил советник мэра.

Второе направление, по его словам, из Мелитополя через Мангуш и Никольское в объезд Мариуполя на север.

"Зафиксирована колонна из тралов, загруженных гусеничной военной техникой", - добавил он.