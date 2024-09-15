Партизаны нашли важный командный пункт РФ в Донецкой области (фото)

Партизаны нашли командный пункт россиян в Донецкой области. Он расположен в селе Стародубовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Как говорят партизаны, разведка объектов такого масштаба помогает предотвращать преступные действия командования вС РФ, влияя на координацию и управление оккупационных войск.

"Помимо этого, было зафиксировано регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск "Центр", - добавляют в "АТЕШ".

В частности, партизаны добыли информацию об организации охраны, патрулировании территории и порядок доступа на объект.

"Агенты разведали территорию ангаров в Стародубовке Донецкой области и обнаружили место размещения командно-штабной машины, расположенной в лесистой местности", - говорится в сообщении.

Не первый случай

Ранее партизаны обнаружили командный пункт РФ в Донецкой области, в селе Евгеновка. Вход в него для большей маскировки оборудован через сарай.

Отметим, что после таких наводок, практически всегда следуют удары по обнаруженным целям. Например, ранее на Донбассе ВСУ уничтожили командный пункт России, были ликвидированы офицеры.

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