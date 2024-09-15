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Партизаны нашли важный командный пункт РФ в Донецкой области (фото)

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 12:49
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Партизаны нашли важный командный пункт РФ в Донецкой области (фото) Фото: партизаны нашли важный командный пункт РФ в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли командный пункт россиян в Донецкой области. Он расположен в селе Стародубовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты разведали территорию ангаров в Стародубовке Донецкой области и обнаружили место размещения командно-штабной машины, расположенной в лесистой местности", - говорится в сообщении.

В частности, партизаны добыли информацию об организации охраны, патрулировании территории и порядок доступа на объект.

"Помимо этого, было зафиксировано регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск "Центр", - добавляют в "АТЕШ".

Как говорят партизаны, разведка объектов такого масштаба помогает предотвращать преступные действия командования вС РФ, влияя на координацию и управление оккупационных войск.

Не первый случай

Ранее партизаны обнаружили командный пункт РФ в Донецкой области, в селе Евгеновка. Вход в него для большей маскировки оборудован через сарай.

Отметим, что после таких наводок, практически всегда следуют удары по обнаруженным целям. Например, ранее на Донбассе ВСУ уничтожили командный пункт России, были ликвидированы офицеры.

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