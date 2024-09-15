"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 16 сентября

Графики отключения света завтра, 16 сентября, применять не планируют. Однако экономить электроэнергию нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Не включайте в указанное время несколько мощных приборов одновременно", - добавили в компании.

Однако сотрудники "Укрэнерго" попросили украинцев экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00.

Отключение света в Украине

В этом году Украина снова вернулась к графику отключения света. Причиной этому стали русские атаки. Только с начала года Российская Федерация прибегла к девяти массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины.

Однако даже несмотря на столь значительное количество обстрелов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины.

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