СБУ показала, как проходил обмен пленных (видео)
Сегодня прошел очередной обмен пленных между Украиной и Россией. Украина вернула сразу 103 защитника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", - подчеркнули в СБУ.
В службе отметили, что жизнь каждого украинца - самая высокая ценность.
"Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца", - подытожили в СБУ.
Напомним, что сегодня, 14 сентября, Украина вернула из российского плена более 100 украинцев. Заметим, что это второй обмен за последние два дня.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, среди уволенных 82 рядовых и сержантов, 21 офицер. Это защитники Киевской, Донецкой, Харьковской, Луганской областей, а также Мариуполя, Запорожья и "Азовстали". Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и правоохранители.
Стоит также отметить, что среди уволенных сегодня 23 воина бригады НГУ "Азов".
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