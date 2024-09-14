ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных

Украина, Суббота 14 сентября 2024 14:28
UA EN RU
Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных Фото: Украина обменяла 103 военных 14 сентября (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

14 сентября Украина провела новый обмен пленными. Вернулись 103 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского, Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца, Патронатную службу "Азова", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Telegram главы МВД Игоря Клименко.

"Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена", - рассказал Зеленский.

По словам президента, среди 103 военных 82 рядовых и сержантов, 21 офицера - защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины, воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейских.

Украина провела большой обмен пленными 14 сентября, возвращены 103 украинских защитника (t.me/V_Zelenskiy_official)

Что известно об освобожденных

Как отмечает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, все освобожденные на этот раз - мужчины.

"Освобожденные военнослужащие принимали участие в защите от российских оккупантов города Мариуполя - 69 человек. Среди них также двое охранников ЧАЭС.

Кроме того, по данным главы МВД Игоря Клименко, 51 освобожденный - из системы МВД.

"38 гвардейцев, 8 пограничников, 4 полицейских и спасатель", - добавил он.

Среди освобожденных - 23 "Азовца"

Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, среди освобожденных - защитники 36-й бригады морской пехоты, Нацгвардии, в том числе 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и терробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.

"Подавляющее большинство освобожденных - люди, которые удерживались с первых дней войны", - отметил омбудсмен.

Как отметили в Патронатной службе "Азова", в рамках этого обмена удалось вернуть 23 "азовца".

Как сообщалось, 13 сентября прошел 56-й обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и защитники "Азовстали". Их среди вернувшихся было 15 бойцов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Обмен пленными Война в Украине
NEWS
Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных
Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США