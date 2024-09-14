Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского, Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца, Патронатную службу "Азова", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Telegram главы МВД Игоря Клименко.

"Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена", - рассказал Зеленский.

По словам президента, среди 103 военных 82 рядовых и сержантов, 21 офицера - защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины, воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейских.

Украина провела большой обмен пленными 14 сентября, возвращены 103 украинских защитника (t.me/V_Zelenskiy_official)

Что известно об освобожденных

Как отмечает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, все освобожденные на этот раз - мужчины.

"Освобожденные военнослужащие принимали участие в защите от российских оккупантов города Мариуполя - 69 человек. Среди них также двое охранников ЧАЭС.

Кроме того, по данным главы МВД Игоря Клименко, 51 освобожденный - из системы МВД.

"38 гвардейцев, 8 пограничников, 4 полицейских и спасатель", - добавил он.

Среди освобожденных - 23 "Азовца"

Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, среди освобожденных - защитники 36-й бригады морской пехоты, Нацгвардии, в том числе 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и терробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.

"Подавляющее большинство освобожденных - люди, которые удерживались с первых дней войны", - отметил омбудсмен.

Как отметили в Патронатной службе "Азова", в рамках этого обмена удалось вернуть 23 "азовца".