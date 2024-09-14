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Британская разведка показала снимки разрушенных мостов в Курской области

Курск, Суббота 14 сентября 2024 13:04
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Британская разведка показала снимки разрушенных мостов в Курской области Фото: ВСУ разрушили ряд мостов в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска разрушили целый ряд мостов и понтонных переправ россиян в Курской области. Британская разведка показала новые спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

"Украина продолжает препятствовать логистике России в Курской области серией ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", - говорится в сообщении.

x.com/DefenceHQ

Напомним, Воздушные силы ВСУ публиковали кадры уничтожения мостов и переправ россиян в Курской области.

Курская операция

Напомним, 6 августа украинские войска начали наступательную операцию в Курской области. Украина взяла под контроль сотни населенных пунктов и контролирует десятки квадратных километров.

Сейчас наступательная операция ВСУ "утихла", а россияне наоборот начали наступательные действия. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Курская операция идет по плану.

По данным аналитиков Институт изучения войны (ISW), контратака России в Курской области имеет лишь незначительные успехи, но ВСУ в это время продвигаются.

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