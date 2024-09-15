Резкие перепады "плюсов" и не только. Детальный прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На новой рабочей неделе без дождей не обойдется. При этом, ожидаются резкие перепады температуры в зависмости от регионо, особенно ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 16 сентября

В понедельник, 16 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут в Одесской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской области и на Закарпатье.

На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.

Днем температурные показатели будут резко отличаться в зависимости от региона и будут колебаться в достаточно широких пределах +16...+28 градусов. Например, +16 днем ​​термометры покажут в Закарпатской области, а максимальные +28 градусов, например, будут на юге (кроме Одесской области), на востоке, на севере.

Ночные "плюсы" будут вести себя подобным образом, в пределах +8...+21 градусов. При этом минимальные +8 возможны на Прикарпатье и в Черновицкой области, а +21 - в Донецкой области.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков днем ​​+26...+28 градусов, ночью +16...+18.

Погода в Украине 16 сентября (meteo.gov.ua)

Вторник, 17 сентября

Во вторник, 17 сентября, дожди пройдут в Одесской области. Николаевской. Черновицкой. Ивано-Франковской области и в Крыму. На остальной территории без существенных осадков.

Днем температурные показатели будут колебаться +20...+26 градусов. В Киеве будет без существенных осадков, днем ​​+24…+26 градусов.

Ночью показатели температуры снова будут достаточно разными, в зависимости от области. Например, на Закарпатье и Прикарпатье возможны минимальные +9 градусов, а в Луганской области - рекордные +20. В Киеве ночью ожидаются +13...+15 градусов.

Погода в Украине 17 сентября (meteo.gov.ua)

Среда, 18 сентября

В среду, 18 сентября, на территории Украины будет небольшая облачность, без существенных осадков.

Дневные показатели термометров будут в пределах +21...+26 градусов. Холоднее всего днем ​​будет на западе, а теплее всего, +26 градусов, стоит ожидать в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях.

Ночью, третий день подряд, стоит ожидать +9…+19 градусов, в зависимости от области. Опять же холоднее всего, минимально +9, будет на западе, а +19 градусов ночью вероятны в Донецкой области.

В Киеве без существенных осадков, днем ​​+24...+26 градусов, ночью +13...+15.

Погода в Украине 18 сентября (meteo.gov.ua)

Четверг, 19 сентября

В четверг, 19 сентября, осадков не ожидается.

Ночью температура может упасть до минимальных +10 градусов не только в западных областях (Ровенская, Волынская, Черновицкая, Житомирская), но и в Черниговской и в Сумской. Максимально ночью термометры могут показать +16 в Кировоградской и +15 градусов на юге.

Днем максимально будет до +25 градусов в Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и местами в центре. Минимально днем стоит ждать не больше +21 градусов.

В Киеве будет без дождей, ночью, +12...+14 градусов, днем +23...+25.

Погода в Украине 19 сентября (meteo.gov.ua)

Пятница, 20 сентября

В пятницу, 20 сентября, по всей территории Украины прогнозируется небольшая облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха днем ​​будет +19...+25 градусов. Ночью будет холоднее всего в Ивано-Франковской области +8 градусов. Теплее всего ночью будет на юге - +15, +16 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность без существенных осадков в день +22...+24, ночью +11...+13 градусов.

Погода в Украине 20 сентября (meteo.gov.ua)