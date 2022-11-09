Участие Зеленского в саммите G20 и продление военного положения: новости за 8 ноября

Война России против Украины: последние новости

Зеленский примет участие в саммите G20

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет на Бали в Индонезии. По всей вероятности, глава государства присоединится онлайн.

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", - заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Мобилизацию и военное положение в Украине продлят

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней. То есть до 19 февраля следующего года.

Глава государства внес в парламент соответствующие законопроекты, которые Рада рассмотрит 20 ноября.

Макрон выступил за переговоры Украины с Россией, но на условиях Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, по его мнению, они должны происходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.

"Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения на этот счет. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - сказал он.

Украина вернула тела 38 погибших военных

Во вторник, 8 ноября, состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину, удалось вернуть родным тела 38 защитников, рассказали в Мининфраструктуры.

Украина просит США начать поставки систем C-RAM для борьбы с иранскими дронами

Украина в письме к Конгрессу США обратилась с просьбой о передаче систем C-RAM, которые помогут бойцам ВСУ сбивать иранские дроны.

Американские ЗРК помогут защитить "важные объекты и особенно важные электростанции".

Нужно иметь "план Б": Шмыгаль рассказал подробности эвакуации из Киева

Сейчас ситуация далека от того, чтобы объявить эвакуацию из Киева. Однако она может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Снова вернусь к теме об эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", - отметил глава правительства.