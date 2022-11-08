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Россия утром обстреляла ракетами Запорожский район: что известно

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Запорожье , Вторник 08 ноября 2022 08:18
Россия утром обстреляла ракетами Запорожский район: что известно Фото: Россия утром 8 ноября обстреляла ракетами Запорожский район (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник, 8 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С-300 по одному из сел Запорожского района", - рассказал он.

Россия утром обстреляла ракетами Запорожский район: что известно

По его словам, один вражеский боеприпас взорвался возле дома, повредив дом и сооружения, другая ракета разорвалась в поле.

Обновлено 8.15. Как рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, российские террористы сегодня в 4:30 утра нанесли удары по Запорожской области. Под прицелом было село Лежино.

"Накрывали из ЗРС С-300. Также под обстрелами была Степненская ОТГ Запорожского района. Там от ракет пострадал частный сектор. А также фермерское хозяйство. Хорошо, что нет ни раненых, ни погибших", - добавил он.

Всего, по данным Тимошенко, за сутки было зафиксировано 74 обстрела, из которых 58 пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах.

Как сообщалось, днем ​​ранее, 7 ноября, российские оккупанты обстреляли с. Кустовое Запорожского района. За сутки Россия произвела 52 обстрела региона, один человек погиб.

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Запорожье Запорожская область ракетный удар
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