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Мобилизацию и военное положение в Украине продлят: названы сроки

Новина українською →
Киев, Вторник 08 ноября 2022 19:16
Мобилизацию и военное положение в Украине продлят: названы сроки Фото: мобилизацию и военное положение в Украине продлят на 90 дней (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней. То есть до 19 февраля следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тексты законопроектов, опубликованных на сайте Рады.

Отметим, глава государства Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, которыми предложил продолжить мобилизацию и военное положение в Украине. Но до сих пор сроки не были известны.

Теперь же, судя по тексту законопроекта, Рада должна утвердить текст указів от 7 ноября 2022 года и продлить сроки мобилизации и военного положения.

В пояснительно записке уточняется, что сроки будут отсчитываться с 19 ноября.

Мобилизация в Украине: как проходит

Напомним, что всеобщая мобилизация в Украине стартовала еще с 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны России против Украины.

Добавим, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мобилизация в Украине (уже идет третья волна) идет по плану и сейчас нет необходимости в дополнительном наборе.

При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников ответил на вопрос возможного объявления дополнительной мобилизации. По его словам, это будет решать именно Генштаб.

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Владимир Зеленский мобилизация в Украине
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