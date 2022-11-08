ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России

Фото: Россия потеряла в войне уже 77 170 своих военных (Getty Image)

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери России достигли около 77 170 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.