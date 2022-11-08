ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России
Фото: Россия потеряла в войне уже 77 170 своих военных (Getty Image)
Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери России достигли около 77 170 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 77170 (+710) человек ликвидировано,
- танков - 2786 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5654 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 1791 (+9) ед,
- РСЗО - 391 (+0) ед,
- средства ПВО - 203 (+1) ед,
- самолетов - 278 (+1) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1476 (+4),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17) ед,
- специальная техника - 159 (+2).
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам врага на юге.
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