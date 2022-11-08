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ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России

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Киев, Вторник 08 ноября 2022 09:06
ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России Фото: Россия потеряла в войне уже 77 170 своих военных (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери России достигли около 77 170 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 77170 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 2786 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5654 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 1791 (+9) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средства ПВО - 203 (+1) ед,
  • самолетов - 278 (+1) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1476 (+4),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17) ед,
  • специальная техника - 159 (+2).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам врага на юге.

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