РФ наступает на Донбассе, а ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения оккупантов, - Генштаб

Россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения личного состава врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны Украины в отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений сил обороны Украины вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование Российско-Белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двухлетняя, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское в Луганской области и Лиман, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клещиевка, Майорск, Опросное, Северное, Раздолевка, Соледар, Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополь, Павловка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении - из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Волшебное Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под атаку попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.