ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон выступил за переговоры Украины с Россией, но на условиях Киева

Новина українською →
Украина, Вторник 08 ноября 2022 09:03
Макрон выступил за переговоры Украины с Россией, но на условиях Киева Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, по его мнению, они должны происходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1 INFO.

"Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения на этот счет. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении переговоров между Украиной и РФ во время пресс-конференции на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время, по словам президента Франции, это должно быть возможно "сделать на условиях и в то время, которые будут выбраны Украиной".

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров", - добавил Макрон.

Глава Франции также сказал, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных предварительных условий для проведения переговоров было бы поспешным решением.

Ранее РБК-Украина писало о том, что США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Ранее Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров, потому что другого выхода из войны нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон Война в Украине
NEWS
Энергетическая тревога в Украине. Как узнать график отключения света
Энергетическая тревога в Украине. Как узнать график отключения света
DAILY
Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса