Макрон выступил за переговоры Украины с Россией, но на условиях Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, по его мнению, они должны происходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1 INFO .

"Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения на этот счет. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении переговоров между Украиной и РФ во время пресс-конференции на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время, по словам президента Франции, это должно быть возможно "сделать на условиях и в то время, которые будут выбраны Украиной".

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров", - добавил Макрон.

Глава Франции также сказал, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных предварительных условий для проведения переговоров было бы поспешным решением.