Оккупанты в Севастополе сообщили о "работе ПВО": что известно
Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 8 ноября неспокойно. Захватчики сообщают о якобы "работе противовоздушной обороны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".
"В Севастополе неспокойно - утро началось не с кофе, а с работы ПВО", - говорится в сообщении.
Между тем оккупационные власти сообщают о якобы сбитии беспилотника. Об этом написал так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.
"В Севастополе с утра отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", - написал он.
Отметим, что информация требует уточнения. Официальных комментариев украинской власти по поводу ситуации в Севастополе пока нет.
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