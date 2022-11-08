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Зеленский примет участие в саммите G20: в каком формате

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Киев, Вторник 08 ноября 2022 12:29
Зеленский примет участие в саммите G20: в каком формате Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет на Бали в Индонезии. По всей вероятности, глава государства присоединится онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", - сказал изданию глава президента Сергей Никифоров.

Саммит G20 состоится в Индонезии 15-16 ноября.

Путин тоже присоединится?

Отметим, что участие в этом саммите может принять и российский диктатор Владимир Путин.

По словам президента Индонезии Джоко Видодо, Путин примет участие в саммите лидеров "если у него будет такая возможность". Но если у диктатора все же не получится, президент Индонезии будет просить его присоединиться виртуально.

Тем временем США выступают за участие Украины в саммите Большой двадцатки, даже если на нем будет представлена РФ.

При этом Вашингтон утверждает, что не заинтересован говорить с российской стороной в ходе индонезийского саммита. В частности, президент США Джо Байден якобы "не собирается" встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский ранее уже отмечал, он не примет участие в саммите, если там будет глава Кремля.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский ранее уже отмечал, он не примет участие в саммите, если там будет глава Кремля. Теперь же участие Зеленского в G20 точно подтверждается его спикером. Осталось узнать, решится ли Путин появиться на саммите виртуально или очно.

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