Участь Зеленського у саміті G20 та продовження воєнного стану: новини за 8 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський візьме участь у саміті G20

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається онлайн.

"У якомусь форматі, звісно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - заявив речник президента Сергій Никифоров.

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто до 19 лютого наступного року.

Глава держави вніс до парламенту відповідні законопроекти, які Рада розгляне 20 листопада.

Макрон виступив за переговори України з Росією, але на умовах Києва

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і тоді, коли це буде зручно Україні.

"Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення щодо цього. Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - сказав він.

Україна повернула тіла 38 загиблих військових

У вівторок, 8 листопада, відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Рідним повернули тіла 38 захисників, розповіли у Мінінфраструктурі.

Україна просить США розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами

Україна у листі до Конгресу США звернулася з проханням про передачу систем C-RAM, які допоможуть бійцям ЗСУ збивати іранські дрони.

Американські ЗРК допоможуть захистити важливі об'єкти та особливо важливі електростанції.

Потрібно мати "план Б": Шмигаль розповів про подробиці евакуації з Києва

Наразі ситуація далека від того, щоб оголосити евакуацію з Києва. Однак вона може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Знову повернуся до теми про евакуацію населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз наголошую на позиції уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок", - зазначив глава уряду.