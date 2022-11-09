Участь Зеленського у саміті G20 та продовження воєнного стану: новини за 8 листопада

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який пройде в Індонезії. У цей же час до Ради внесли ініціативу щодо продовження воєнного стану в нашій країні на 90 днів.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 8 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.
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Зеленський візьме участь у саміті G20
Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається онлайн.
"У якомусь форматі, звісно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - заявив речник президента Сергій Никифоров.
Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать
Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто до 19 лютого наступного року.
Глава держави вніс до парламенту відповідні законопроекти, які Рада розгляне 20 листопада.
Макрон виступив за переговори України з Росією, але на умовах Києва
Президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і тоді, коли це буде зручно Україні.
"Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення щодо цього. Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - сказав він.
Україна повернула тіла 38 загиблих військових
У вівторок, 8 листопада, відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Рідним повернули тіла 38 захисників, розповіли у Мінінфраструктурі.
Україна просить США розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами
Україна у листі до Конгресу США звернулася з проханням про передачу систем C-RAM, які допоможуть бійцям ЗСУ збивати іранські дрони.
Американські ЗРК допоможуть захистити важливі об'єкти та особливо важливі електростанції.
Потрібно мати "план Б": Шмигаль розповів про подробиці евакуації з Києва
Наразі ситуація далека від того, щоб оголосити евакуацію з Києва. Однак вона може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Знову повернуся до теми про евакуацію населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз наголошую на позиції уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок", - зазначив глава уряду.
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