ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина просит США начать поставки систем C-RAM для борьбы с иранскими дронами

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 17:45
Украина просит США начать поставки систем C-RAM для борьбы с иранскими дронами Фото: Украина просит США начать поставки систем C-RAM для борьбы с иранскими дронами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина обратилась к США с просьбой о передаче систем C-RAM, которые помогут бойцам ВСУ сбивать иранские дроны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News, об этом сказано в письме спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука к Конгрессу США.

В своем письме Стефанчук заявил о необходимости начала поставок Украине высокомобильных систем противовоздушной обороны C-RAM, поскольку они помогут защитить "важные объекты и особенно важные электростанции".

Отметим, что в C-RAM встроен радар для отслеживания угроз. Также система оборудована большой скорострельной пушкой. C-RAM может совершать около 4 500 выстрелов в минуту.

В ABC News рассказывают, что в Минобороны США отказались раскрывать содержание списка вооружения, которое планируют поставлять Украине, но спикер Пентагона Гаррон Гарн отметил, что поддержка США сосредотачивается на оборудовании, которое является актуальным для войны в Украине.

"Мы круглосуточно работаем над выполнением первоочередных запросов Украины на оборонную помощь, доставляя оружие из складов США, когда оно есть", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Руслан Стефанчук дрони ПВО Конгресс США Война России против Украины
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов