Вода падает ниже исторических минимумов: для каких рек объявили третий уровень опасности
Ситуация с водностью некоторых рек в конце августа 2026 года вызывает обеспокоенность специалистов. Из-за дальнейшего снижения уровней воды в отдельных областях объявили III уровень опасности - коричневый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Проблема: в течение 26-31 августа на ряде рек Украины ожидается дальнейшее снижение уровня воды (до исторических минимумов или ниже).
- Где объявлено предупреждение: такая ситуация касается рек бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области), суббассейна Сяна (Львовская область) и суббассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области).
- Уровень опасности: УкрГМЦ объявил III уровень опасности - коричневый (самый высокий для маловодья).
- Последствия: на малых реках возможно отсутствие стока, что может усложнить работу водохозяйственного комплекса.
В каких областях реки могут бить антирекорды
Эксперты УкрГМЦ опубликовали предупреждение о стихийных гидрологических явлениях для некоторых областей.
Украинцам объяснили, что в течение 26-31 августа на некоторых реках будет удерживаться дальнейшее снижение уровней воды - до своих самых низких значений за весь период наблюдений.
На отдельных участках - ниже их.
"С уменьшением водности рек до критериев маловодья", - уточнили специалисты.
Речь идет, прежде всего, о реках бассейна Днестра, которые расположены:
- во Львовской области;
- в Ивано-Франковской области;
- в Тернопольской области;
- в Хмельницкой области.
Такая же ситуация наблюдается на реках суббассейна Сяна во Львовской области.
Предупреждение распространяется также и на реки суббассейна Западного Буга:
- во Львовской области;
- в Волынской области.
В заключение в Укргидрометцентре сообщили, что на отдельных участках малых рек снижение водности может привести к отсутствию стока.
Это приведет к "усложнению функционирования водохозяйственного комплекса".
"III уровень опасности - коричневый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях в отдельных областях (карта: facebook.com/UkrHMC)
Что такое коричневый уровень опасности
Следует отметить, что согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, коричневый - самый высокий уровень опасности, который сигнализирует о низких уровнях воды (критический дефицит воды, маловодье).
В противовес ему выступает красный уровень - также III уровень опасности - который сигнализирует о противоположной ситуации (избыток воды, паводок).
Перечень гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины (инфографика: meteo.gov.ua/ru/Hidrolohichni-poperedzhennya)
Коричневый уровень опасности на практике характеризуется тем, что уровни воды опускаются ниже:
- проектных отметок водозаборных сооружений и насосных станций;
- навигационных отметок на судоходных реках и водохранилищах.
С продолжительностью удержания один месяц и больше.
Другая характеристика - снижение уровней воды в период межени ниже самых низких за период наблюдения отметок (с удержанием в течение месяца и более).
Следовательно, коричневый уровень - это фактически засуха или существенное обмеление рек (когда воды становится настолько мало, что это мешает нормальному функционированию инфраструктуры и может быть критическим для экосистем).
Напомним, ранее в Укргидрометцентре объяснили, как уничтожает реки вырубка лесов.
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