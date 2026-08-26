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Вода падает ниже исторических минимумов: для каких рек объявили третий уровень опасности

10:50 26.08.2026 Ср
3 мин
В каких областях Украины уровень воды в реках продолжает критически снижаться?
aimg Ирина Костенко
Вода падает ниже исторических минимумов: для каких рек объявили третий уровень опасности Местами ситуация с водой в реках может быть критической (фото иллюстративное: Yulii Zozulia/Ukrinform/Getty Images)
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Ситуация с водностью некоторых рек в конце августа 2026 года вызывает обеспокоенность специалистов. Из-за дальнейшего снижения уровней воды в отдельных областях объявили III уровень опасности - коричневый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Проблема: в течение 26-31 августа на ряде рек Украины ожидается дальнейшее снижение уровня воды (до исторических минимумов или ниже).
  • Где объявлено предупреждение: такая ситуация касается рек бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области), суббассейна Сяна (Львовская область) и суббассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области).
  • Уровень опасности: УкрГМЦ объявил III уровень опасности - коричневый (самый высокий для маловодья).
  • Последствия: на малых реках возможно отсутствие стока, что может усложнить работу водохозяйственного комплекса.

В каких областях реки могут бить антирекорды

Эксперты УкрГМЦ опубликовали предупреждение о стихийных гидрологических явлениях для некоторых областей.

Украинцам объяснили, что в течение 26-31 августа на некоторых реках будет удерживаться дальнейшее снижение уровней воды - до своих самых низких значений за весь период наблюдений.

На отдельных участках - ниже их.

"С уменьшением водности рек до критериев маловодья", - уточнили специалисты.

Речь идет, прежде всего, о реках бассейна Днестра, которые расположены:

  • во Львовской области;
  • в Ивано-Франковской области;
  • в Тернопольской области;
  • в Хмельницкой области.
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Такая же ситуация наблюдается на реках суббассейна Сяна во Львовской области.

Предупреждение распространяется также и на реки суббассейна Западного Буга:

  • во Львовской области;
  • в Волынской области.

В заключение в Укргидрометцентре сообщили, что на отдельных участках малых рек снижение водности может привести к отсутствию стока.

Это приведет к "усложнению функционирования водохозяйственного комплекса".

"III уровень опасности - коричневый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Вода падает ниже исторических минимумов: для каких рек объявили третий уровень опасностиПредупреждение о стихийных гидрологических явлениях в отдельных областях (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что такое коричневый уровень опасности

Следует отметить, что согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, коричневый - самый высокий уровень опасности, который сигнализирует о низких уровнях воды (критический дефицит воды, маловодье).

В противовес ему выступает красный уровень - также III уровень опасности - который сигнализирует о противоположной ситуации (избыток воды, паводок).

Вода падает ниже исторических минимумов: для каких рек объявили третий уровень опасностиПеречень гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины (инфографика: meteo.gov.ua/ru/Hidrolohichni-poperedzhennya)

Коричневый уровень опасности на практике характеризуется тем, что уровни воды опускаются ниже:

  • проектных отметок водозаборных сооружений и насосных станций;
  • навигационных отметок на судоходных реках и водохранилищах.

С продолжительностью удержания один месяц и больше.

Другая характеристика - снижение уровней воды в период межени ниже самых низких за период наблюдения отметок (с удержанием в течение месяца и более).

Следовательно, коричневый уровень - это фактически засуха или существенное обмеление рек (когда воды становится настолько мало, что это мешает нормальному функционированию инфраструктуры и может быть критическим для экосистем).

Напомним, ранее в Укргидрометцентре объяснили, как уничтожает реки вырубка лесов.

Кроме того, мы рассказывали, что происходит в бассейне Днестра и почему мелеет водохранилище.

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