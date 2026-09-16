В Украине уже исчезло более 10 тысяч малых рек: где воды критически не хватает в этом году

В 2026 году маловодье наблюдается на большинстве рек Украины. Причем набирать обороты оно начало еще в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.

О чем свидетельствуют данные Copernicus

Эксперт напомнил, что в последнее время все большее количество СМИ пишут на тему обмеления главных водных артерий как Украины, так и некоторых других стран.

"Причины тому есть, и проблема нехватки воды в Украине все больше обостряется", - признал он.

Постригань отметил, что аналитика программы ЕС по мониторингу окружающей среды и безопасности Copernicus свидетельствует:

в июне 2026 года значительная часть Европы получила меньше осадков, чем обычно ;

; речной сток - оставался ниже среднего.

Какая ситуация сложилась при этом в Украине

"Не осталась в стороне от водной проблемы и Украина. Статистика как раз это подтверждает", - рассказал глава областного центра по гидрометеорологии.

По его данным, "в Украине уже безвозвратно исчезло более 10 тысяч малых рек".

"И этот процесс продолжается", - добавил специалист.

Почему воды не хватает в большинстве украинских рек

Постригань сообщил, что "на большинстве рек нашего государства наблюдается глубокое маловодье".

Он уточнил, что оно "набирало обороты еще в мае" из-за таких факторов:

слабовыраженное половодье;

значительный дефицит осадков;

высокий температурный фон.

На каких реках ситуация наиболее критическая

11 сентября 2026 года эксперт рассказал, что наиболее критическая ситуация с водой:

на реке Днестр ;

; на реке Тиса.

Постригань объяснил, что там:

уровни воды опустились ниже исторических минимумов;

наблюдается маловодье;

фиксируется стоячая вода;

происходит пересыхание бассейна малых рек.

В качестве примера он привел отдельные участки реки Серебрянка в Черкасской области, где "удерживается пересыхание русла".

На реке Супий - "уровень воды сейчас является одним из самых низких за весь период наблюдений".

Между тем на реке Рось - "расход воды снизился ниже экологических значений".