Что мы пьем каждый день? Экологи объяснили, что не так с водой в Украине

Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Многие водные объекты уже потеряны, другие – загрязнены. Что происходит с водой в Украине, где она уже опасна, и действительно ли вода в селе чище, чем в городе – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

Почему Украина – одна из самых бедных на воду стран Европы?

Кто и как больше всего загрязняет наши реки и грунтовые воды?

Почему вода в селе не всегда чище, чем в городе?

Какую воду безопасно пить каждый день – из крана, бювета или бутылки?

Грозит ли Украине потеря воды из-за изменения климата?

Как проверить качество воды и куда обращаться, если она опасна?

По оценкам европейских и украинских научных структур, Украина занимает одно из последних мест среди стран Европы по водности – количеству и объему водных ресурсов на душу населения.

"Людям сложно это оценить, потому что они видят вокруг себя реки озера, водоемы, пруды, и не видят в этом каких-то проблем. Потому что выглядит все вроде бы так, как должно быть. У нас есть иллюзия, что в Украине достаточно воды. На самом деле у нас воды крайне мало", – отмечает член Совета Украинской водной ассоциации, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета Леонид Быцюра.

Он вместе с предпринимателем и вице-президентом Украинской водной Ассоциации Артемом Широй рассказывают РБК-Украина про основные проблемы с водными ресурсами в Украине, про регионы с наиболее загрязненной водой и о том, почему бережливое отношение к ресурсам должно стать основой нашего мышления.

Что не так с управлением водными ресурсами

Водные объекты занимают всего 4% территории Украины, с болотами – чуть больше. Это реки, озера, водохранилища, пруды, каналы. Речная сеть не очень густая, природных крупных водоемов мало. Многие болота, которые выполняют важную функцию регулирования водного баланса и биоразнообразия, были осушены. Воду активно "выкачивают" предприятия, а без того высокий уровень загрязнения воды усугубляется войной.

Разница по водоемкости национальных экономик Украины и Польши отличается вдвое. Это означает, что мы потребляем воды на единицу продукции вдвое больше, объясняет ученый. В Германии, Франции, Великобритании, где налажен учет воды и внедрены рациональные решения, предприятия потребляют гораздо меньше водных ресурсов в расчете на единицу ВВП.

В Украине есть проблемы с точностью данных по водным ресурсам, – Леонид Быцюра (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Немало стран осознали важность так называемой виртуальной воды – это объем воды, который используют для производства товара или услуги. Например, чтобы вырастить всего 1 килограмм пшеницы, нужно примерно 1300 литров воды. А в одном яблоке "спрятано" около 70 литров воды, которые потратили на его выращивание.

"Чтобы произвести одну тонну зерна, надо потребить 200-500 тонн воды. Это только одна культура. Если посчитать все вместе, то цифры просто сумасшедшие", – отмечает Артем Шира.

За внешне "привычным" экспортом или потреблением продуктов часто идет значительное истощение водных ресурсов страны. Осознав угрозу истощения подземных вод, Саудовская Аравия и ОАЭ отказались от изнурительного земледелия и начали инвестировать в аграрный сектор других стран, потребляя уже их "виртуальную воду", а не свою.

Леонид Бицюра и Артем Шира считают, что надо адаптировать водную систему Украины к новым реалиям, чтобы минимизировать потери и оптимально использовать ресурсы. А для этого надо для начала иметь четкий учет воды и понимать, сколько воды у нас вообще есть.

"Совершенного учета воды на уровне государства нет. Поэтому мы слышим очень разные цифры от министерств и агентств. Есть более-менее точные данные о воде из осадков и из водотоков, которые заходят в Украину. Другие данные, которые обобщают по отчетам водопользования по видам потребителей: коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, промышленность, гидроэнергетика и так далее, учитывая отсутствие полного контроля за фактическим объемом водозабора, уже не такие точные", – отмечает Леонид.

По подсчетам Украинской водной ассоциации, в Украине за водную политику отвечают целых 24 органа. По мнению Леонида Бицюры, это создает распыленность ответственности. Одна из проблем – свести все данные в единую систему. В Ассоциации встречали случаи, когда за ту или иную информацию государственный орган должен заплатить деньги другому госоргану, чтобы получить ту или иную информацию. Еще один момент – стоимость воды в Украине не отражает сложившихся реалий.

"Данные о водопотреблении часто недостоверные – предприятия занижают данные, потому что это влияет на их расходы: больше потребления – дороже конечный продукт. Если бы мы учитывали потребление воды по реальным ценам, например, при выращивании пшеницы, то стоимость зерна выросла бы в цене в несколько раз. Сейчас цена зерна определяется не затратами, а биржевыми механизмами и спросом", – говорит ученый.

"Половину воды в любом городе потребляют не квартиры, школы и детсады, а предприятия. Государство субсидирует поставки воды всем. Так предприятия получают воду вдвое-втрое дешевле. Если бы у воды была объективная стоимость, у нас бы вокруг этого строился бизнес систем очистки, были меры по уменьшению водопотребления. В Украине вода для предприятий стоит условно 20 гривен, а для таких же предприятий в Польше – 150", – объясняет Артем Шира.

Фото: В громадах часто не знают, какие именно изменения они должны внедрять, – Артем Шира (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Отдельная проблема в громадах – часто нет ресурсов для контроля, учета, мониторинга качества воды и водоэффективности, говорит Леонид Бицюра. Инфраструктура в Украине устарела, большинство водоканалов были построены еще при СССР, а мониторинговая сеть в Украине – это около 400 точек поверхностных вод и столько же – подземных, тогда как в небольшом Израиле –11 тысяч скважин, которыми там контролируют водность и объем водного ресурса.

"Это очень заметно в общении с громадами. Я спрашивал на местах: "У вас есть пункт мониторинга подземных вод?" "Нет". "А пункт мониторинга на реке есть?" "Нет. И гидрометеостанции нет". И как с этим работать? Помогают некоторые международные данные. Например, спутники снимают всю поверхность земли, и мы можем оценить хотя бы какие-то цифры", – добавляет Артем Шира.

Сейчас идет процесс имплементации европейского законодательства в национальное, а в громадах часто не знают, что для этого нужно, замечает Бицюра.

"Иногда там даже не знают, что есть такие законы. Тот же закон Украины ЗУ "О водоотведении и очистке сточных вод" уполномочивает общины мониторить и контролировать, проводить различные мероприятия. Но если они об этом не знают, то не могут планировать никаких мероприятий, не могут планировать бюджет", – говорит собеседник.

В каких регионах Украины вода больше всего загрязнена

Загрязнение попадает в воду от любой деятельности человека. На поверхности земли может находиться что угодно: строительный и бытовой мусор, удобрения на полях. Все это попадает в землю, а дальше – в поверхностные и грунтовые воды.

"Традиционно наибольшее загрязнение воды – возле центров промышленности вдоль Днепра и на Приазовье. Это центральная Украина, в частности Днепр, Запорожье и также Восток. Там отдельная проблема – затопленные шахты. Рядом ведутся боевые действия, и при отсутствии оборудования, электроэнергии, выкачать оттуда воду просто невозможно", – добавляет Леонид Быцюра.

Есть ухудшение показателей воды возле областных центров, которые стоят на Днепре. Загрязнение воды напрямую связано с близостью крупных городов и промышленных объектов. Наиболее вредные – металлургия, горнодобывающая отрасль. Большая концентрация таких предприятий – это прямые загрязнители.

На Львовщине тоже есть такие индустриальные зоны, хотя и в меньшей степени. На Франковщине, Тернопольщине, Хмельнитчине – точечные загрязнения сельско-хозяйственного и бытового происхождения, в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской областях – добавляется и более выраженное промышленное загрязнение.

Но загрязняют воду не только индустриальные мощности. Вред наносит сельское хозяйство, потому что там используют пестициды, инсектициды, гербициды и другие средства защиты растений с химической основой и разным периодом распада. Все это смывается через грунтовые массивы и рано или поздно попадает в воду. Больше всего из сельского хозяйства вред воде наносят свинокомплексы и птицефермы.

Воду загрязняют предприятия, сельское хозяйство и коммунально-бытовые стоки, а сами люди выбрасывают в водоемы мусор (фото: Getty Images)

"Из аграриев больше всего загрязняют воду неусвоенные удобрения. У нас этот процесс фактически не контролируют. Законопроект по контролю качества почв блокируется на уровне аграрного комитета ВР. В отличие от экологии, аграрный сектор имеет мощных лоббистов, в том числе и в профильном комитете ВР. И поэтому вместо этого контроль происходит на уровне самих аграрных предприятий, то есть ситуация такова, что фактически они контролируют сами себя", – говорит Леонид Быцюра.

Вода загрязняется и от коммунально-бытовых стоков. Там, где нет очистных сооружений, в воде могут быть микробиологические загрязнители, остатки фармацевтических препаратов и тому подобное.

"У крупных водоканалов есть очистные сооружения, в мелких их нет. Особенно есть проблема в сельских громадах: там загрязненность меньше, точечная, но плотность загрязнения может быть больше. Поэтому когда говорят: "переезжайте из города в село, здесь лучше экология и лучше вода", то так в жизни работает не всегда. Надо понимать специфику воды в тех или иных районах. Какие показатели натрия, кальция, магния, железа. Какая щелочность воды и так далее", – добавляет специалист.

Очень влияет и несоблюдение санитарных зон, береговых водозащитных зон. Есть нормы, какое должно быть расстояние от кромки воды до пашни. А хозяйства часто распахивают земли прямо у воды, и туда попадают средства защиты растений и удобрений. Сначала в поверхностные воды и потом в подземные", – добавляет специалист.

Есть проблемы и с колодцами. Леонид Бицюра много раз видел, что в селах колодцы стоят вблизи свалок – стихийных или организованных, и там вода непригодна к употреблению.

"Люди даже визуально видят, что вода мутная и даже с пенкой. Поэтому однозначно нельзя сказать, что вода в селах чище, чем в городе. Она порой может быть еще и грязнее за счет того, что туда могут попадать или удобрения с полей, или стоки с ферм", – говорит он.

Куда можно сдавать воду на анализ

Иногда вода визуально чем-то не нравится, но по результатам анализов она оказывается нормальной. И наоборот. Визуально чистая вода без запаха может иметь превышение показателей, из-за чего ее нельзя употреблять, говорит Леонид Быцюра.

Он перечисляет основные службы, задействованные в контроле качества воды. Это лабораторные центры Минздрава. Также это Госпродпотребслужба. У них всех есть утвержденные платные услуги, которые могут предоставлять по запросу граждан, у них есть региональные офисы, где анализируют около 15 показателей воды. В Одессе, Вышгороде, Ивано-Франковске есть мощные лаборатории, где могут анализировать воду на 200 показателей, находятся в структуре Государственного агентства водных ресурсов.

Также можно обращаться в Государственную экологическую инспекцию Украины, особенно когда речь идет о нарушении природоохранного законодательства. Например, когда где-то обнаружили незаконный полигон мусора, или кто-то неконтролируемо использует средства защиты растений, удобрений. Тогда экоинспекция проведет исследование бесплатно. Зафиксируют нарушения.

Там оперативно на это реагируют, накладывают штрафы, учитывают убытки, говорит ученый. Есть приложение Экоугроза, через которое можно подать туда заявление.

В Украине можно сдать воду на анализ во многих профильных центрах (фото: Getty Images)

Из крана или из бювета. Какую воду лучше пить ежедневно

80% питьевой воды в Украине поступает из поверхностных источников, уязвимых к загрязнению и экологическому истощению. Лишь 20% берут из более безопасных подземных источников.

Подземная артезианская вода из бювета обычно чище, говорят собеседники. Водоканалы декларируют приличное качество воды в кранах, но лучше перестраховаться. Потому что то, что мы пьем на постоянной основе, фактически составляет основу нашего здоровья.

"Оптимально пить водопроводную, дополнительно доочищенную воду. Желательно – очищенную с помощью специальных фильтров. И тогда вы можете не переживать, потому что базово водопроводная вода уже как-то очищена, в ней более-менее что-то проверено. А если вы ее доочистите, то можете спокойно и с удовольствием пить. Доочищать питьевую воду стоит всем, кто хочет жить немного дольше", – советует Артем Шира.

Второй вариант - покупать доочищенную воду. Такую продают в пунктах разлива возле домов.

"Есть портативный измеритель солености воды, которым можно проверить воду, не сдавая ее на исследование. Если соленость воды снижена, то точно снижены и все остальные показатели. И это означает, что такая вода в несколько раз чище и пригодна к употреблению. Конечно, в идеале лучше пить воду со швейцарских гор, но это лучшая альтернатива здесь и сейчас – водопроводная, доочищенная. Или вода из пункта разлива, где она точно будет лучше, чем из крана", – говорит он.

Кстати, питьевая негазированная вода, которая продается в бутылках под разными брендами - по качеству примерно такая же, что и вода на разлив, уверяет предприниматель.

"Вода в бутылках дороже в основном за счет логистики и других факторов, но качество самой воды – примерно такое же", – объясняет он.

"Киев – это уже степь". Что происходит из-за изменений климата

Климатические изменения не имеют границ. Из-за них в Украине смещаются природные зоны: степь передвигается к центру Украины и выше, говорит Леонид Быцюра.

"Киев – это сейчас уже степь. Еще лет 10 назад степи здесь не было. По прогнозам Института водных проблем и мелиорации НААН, количество пахотных земель с недостатком водообеспечения возрастет: с 18,65 млн гектаров (60%) сейчас до 20,6 млн гектаров (67%) в 2050 году и до 25 млн гектаров (80%) в 2100-м. Надо будет больше орошения, осушения и водных ресурсов. Такие культуры как свекла передвигаются выше, с юга на запад. Есть прогноз, что свеклу будут выращивать только на Западе Украины в силу потребностей в обеспечении водой, которые имеет эта культура", – обращает он внимание.

Ученый говорит: эти изменения происходят уже сейчас. Мы видим их через изменение на разных уровнях, через изменение растительности. Видим новых для нас растений, новых насекомых, новых ракообразных. Они мигрируют, конкурируют с местными видами, распространяются. Это естественное явление, когда какой-то более сильный вид вытесняет более слабый.

"Традиционные культуры у нас будут меняться. Но в то же время на некоторых участках будет два урожая в год. К примеру, в Израиле тоже есть два урожая, но у них мягкая весна. А у нас весной были очень сильные заморозки. А для проращивания растения важно, чтобы первые листья не были поражены. Заморозки их рост приглушили. Уже середина мая, а как сейчас прохладно. Все это негативно влияет на будущий урожай", – добавляет собеседник.

Впрочем, в целом вода находится в определенном балансе, уменьшается объем поверхностных вод – растет объем водяного пара в атмосфере, человек же будет чувствовать процесс этого перераспределения, уверяет ученый:

"Во время климатических изменений повышается среднегодовая температура и увеличивается испарение. А испарение в свою очередь приводит к выпадению осадков. Если нет сильных ветров, то эти осадки выпадают на той же территории, откуда испарились. Это значит, что вода не исчезнет куда-то. С другой стороны, меняется характер осадков. Они приобретают тропический характер по интенсивности и объемам. Это тоже может приносить убытки, особенно в городах, которые не приспособлены к таким внезапным осадкам. Например, даже по параметрам ливневой канализации. Поэтому учащаются подтопления даже в нетипичных для этого участках городов".

Так или иначе, сейчас в Украине вода стремительно теряется на каждом уровне – от личного до национального. И это в комплексе множится: человек дома неэкономно пользуется водой, то же самое – в обществе, на предприятиях, в сельском хозяйстве. Поэтому даже простая привычка выключать воду во время чистки зубов имеет значение – если так будут делать миллионы, результат будет ощутимым.

"Бережное отношение к воде – это ответственность и проявление солидарности с миром. Вода из крана – не просто удобство. Это результат чьего-то труда, затрат на очистку и на подъем воды вам на этаж и в кран вашей кухни. У меня большие надежды на новое поколение, потому что еще с советских времен осталось ошибочное убеждение, что якобы все на земле создано для человека. Но мы – лишь часть природы, и если разрушатся условия существования на планете, мы пострадаем первыми. Природа восстановится, а нам будет трудно", – обращает внимание Леонид.

И добавляет: каждый должен понимать свое место на планете и стремиться сохранить воду не только для себя, но и для других. Бережливость природных ресурсов – базовая вещь, и это должно идти из представления: "Я понимаю свое место на планете и хочу сохранить эту воду для других".