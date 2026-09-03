Реки Украины катастрофически мелеют: где вода "упала" до засухи и месячных минимумов

Оценка водности основных рек Украины за август показала, что маловодье в течение последнего месяца лета местами не только наблюдалось, но и усиливалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Зачем оценивается водность рек

Украинцам напомнили, что оценка водности основных рек осуществляется с целью оценивания наступления (вероятности наступления) маловодья - гидрологической засухи.

Ведь гидрологический режим водных артерий влияет:

на работу водозависимых секторов экономики;

на водообеспечение населения Украины.

Недавно УкрГМЦ выполнил оперативную оценку водности основных рек за август 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.

Уточняется, что средние за август расходы воды были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.

Именно оно определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья.

В каких реках воды в августе было больше всего

По данным специалистов, больше нормы (149% и 379%) водность в течение августа отмечалась соответственно:

на реке Ингулец (пост Кривой Рог);

на реке Северский Донец (пост Змиев).

На каких реках ситуация была близка к норме

Сообщается, что близкой к норме и несколько больше нее (83-107%) водность наблюдалась:

на реке Горынь (пост Ямполь);

на реках суббассейна Нижнего Днепра - на реках Ворскла (пост Чернеччина), Самара (пост Кочережки);

на реке Северский Донец (посты Чугуев, Изюм);

на притоке Южного Буга - реке Ингул (пост Кропивницкий).

Где зафиксировали водность меньше нормы

Согласно информации УкрГМЦ, меньше нормы (54-79%) водность в течение последнего месяца лета отмечалась:

на Днепре (пост Неданчичи);

на Десне и ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);

по общему притоку воды к Киевскому водохранилищу;

по боковому притоку к Днепровскому водохранилищу;

на реке суббассейна Среднего Днепра - реке Псел (пост Сумы).

В каких реках воды - значительно меньше нормы

Значительно меньше нормы (31-49%) водность наблюдалась в течение августа 2026 года:

на приустьевом участке Припяти;

по боковому притоку к Кременчугскому и Каменскому водохранилищам;

на Западном Буге (пост Каменка-Бугская);

на реках суббассейна Среднего Днепра - реках Тетерев (пост Житомир), Ирша (пост Украинка), Псел (пост Гадяч, Запсилье), Орель (пост Царичанка), в нижнем течении Сулы (пост Лубны);

на притоке Северского Донца - реке Уда;

на реке Тиса (пост Рахов);

на реке Южный Буг (пост Селище);

на украинском участке Дуная (посты Рени, Измаил).

Где ситуация была близка к маловодью

Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность отмечалась в конце лета:

на притоках Припяти - реках Стырь (посты Луцк, Млынок), Горынь (пост Деражное);

на реках суббассейна Среднего и Нижнего Днепра - реках Тетерев (пост Иванков), Рось (пост Фесюры), Ворскла (пост Кобеляки);

на Южном Буге (посты Пироговцы, Подгорье);

на его притоке - реке Синюха;

на реке Прут (пост Черновцы);

на Тисе (пост Вилок).

Где маловодье наблюдалось и усиливалось

По данным УкрГМЦ, наблюдалось и усиливалось маловодье в течение августа (по основному критерию оценки):

на реке Припять - в створах гидрологических постов Речица (14%), Любязь (5%);

на ее притоках - реках Горынь (пост Оженин - 10%), Случ (посты Звягель, Сарны - 14-16%), Уборть (посты Рудня-Ивановская, Перга - 11%);

на реках суббассейна Среднего Днепра - реках Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 19%), Трубеж (пост Переяслав - 16%), Сула (пост Ромны - 13%), Удай (пост Прилуки - 9%);

на реке Днестр - в створах постов Самбор (11%), Галич (14%), Залещики (17%);

по общему притоку к Днестровскому водохранилищу (17%);

на притоке Днестра - реке Стрый (пост Верхнее Синевидное - 18%);

на реке Сирет (пост Сторожинец - 15%);

на реке Латорица (Мукачево - 18%);

на реке Уж (пост Ужгород - 16%);

на Западном Буге (пост Литовеж - 9%);

на Южном Буге - на постах Тростянчик и Александровка (7% и 20% соответственно).

Читайте также: Днестр установил исторические антирекорды: что происходит на реке и в чем опасность

Где объемы воды увеличились "искусственно"

В Укргидрометцентре рассказали, что больше водности самого маловодного месяца наблюдалась водность только:

на реке Северский Донец (пост Змиев);

на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

"Что вызвано работой канала Днепр-Ингулец и Карачуновского водохранилища", - объяснили украинцам.

На каких реках вода - на нижней границе

Водность в пределах нормы самого маловодного месяца (80-107%) в течение августа наблюдалась по шести рекам:

Горынь (пост Ямполь);

Сейм (пост Мутын);

Псел (пост Сумы);

Самара (пост Кочерыжки);

Северский Донец (посты Чугуев, Изюм);

по боковому притоку к Днепровскому водохранилищу.

Где ситуация критическая для людей и экосистем

На остальных реках (гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения), по данным УкрГМЦ, "месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий)".

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):

в верховье Припяти (пост Речица - 43%);

на ее притоке - реке Горынь (посты Оженин, Деражное - соответственно 42% и 74%);

на Западном Буге (пост Литовеж - 60%);

на Южном Буге (пост Тростянчик - 37%);

на Днестре (посты Галич, Залещики - 77% и 68%).

"Что критично для функционирования экосистем рек", - констатировали специалисты.

На какой реке вода вообще "остановилась"

В заключение эксперты Укргидрометцентра сообщили, что на притоке Припяти - реке Стоход (возле поста Любешов) с 5 августа вообще наблюдается отсутствие стока реки.

То есть течение там фактически "остановилось" и вода - просто "стоячая".