Реки Украины катастрофически мелеют: где вода "упала" до засухи и месячных минимумов
Оценка водности основных рек Украины за август показала, что маловодье в течение последнего месяца лета местами не только наблюдалось, но и усиливалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Зачем оценивается водность рек
Украинцам напомнили, что оценка водности основных рек осуществляется с целью оценивания наступления (вероятности наступления) маловодья - гидрологической засухи.
Ведь гидрологический режим водных артерий влияет:
- на работу водозависимых секторов экономики;
- на водообеспечение населения Украины.
Недавно УкрГМЦ выполнил оперативную оценку водности основных рек за август 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.
Уточняется, что средние за август расходы воды были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
Именно оно определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья.
В каких реках воды в августе было больше всего
По данным специалистов, больше нормы (149% и 379%) водность в течение августа отмечалась соответственно:
- на реке Ингулец (пост Кривой Рог);
- на реке Северский Донец (пост Змиев).
На каких реках ситуация была близка к норме
Сообщается, что близкой к норме и несколько больше нее (83-107%) водность наблюдалась:
- на реке Горынь (пост Ямполь);
- на реках суббассейна Нижнего Днепра - на реках Ворскла (пост Чернеччина), Самара (пост Кочережки);
- на реке Северский Донец (посты Чугуев, Изюм);
- на притоке Южного Буга - реке Ингул (пост Кропивницкий).
Где зафиксировали водность меньше нормы
Согласно информации УкрГМЦ, меньше нормы (54-79%) водность в течение последнего месяца лета отмечалась:
- на Днепре (пост Неданчичи);
- на Десне и ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);
- по общему притоку воды к Киевскому водохранилищу;
- по боковому притоку к Днепровскому водохранилищу;
- на реке суббассейна Среднего Днепра - реке Псел (пост Сумы).
В каких реках воды - значительно меньше нормы
Значительно меньше нормы (31-49%) водность наблюдалась в течение августа 2026 года:
- на приустьевом участке Припяти;
- по боковому притоку к Кременчугскому и Каменскому водохранилищам;
- на Западном Буге (пост Каменка-Бугская);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - реках Тетерев (пост Житомир), Ирша (пост Украинка), Псел (пост Гадяч, Запсилье), Орель (пост Царичанка), в нижнем течении Сулы (пост Лубны);
- на притоке Северского Донца - реке Уда;
- на реке Тиса (пост Рахов);
- на реке Южный Буг (пост Селище);
- на украинском участке Дуная (посты Рени, Измаил).
Где ситуация была близка к маловодью
Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность отмечалась в конце лета:
- на притоках Припяти - реках Стырь (посты Луцк, Млынок), Горынь (пост Деражное);
- на реках суббассейна Среднего и Нижнего Днепра - реках Тетерев (пост Иванков), Рось (пост Фесюры), Ворскла (пост Кобеляки);
- на Южном Буге (посты Пироговцы, Подгорье);
- на его притоке - реке Синюха;
- на реке Прут (пост Черновцы);
- на Тисе (пост Вилок).
Где маловодье наблюдалось и усиливалось
По данным УкрГМЦ, наблюдалось и усиливалось маловодье в течение августа (по основному критерию оценки):
- на реке Припять - в створах гидрологических постов Речица (14%), Любязь (5%);
- на ее притоках - реках Горынь (пост Оженин - 10%), Случ (посты Звягель, Сарны - 14-16%), Уборть (посты Рудня-Ивановская, Перга - 11%);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - реках Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 19%), Трубеж (пост Переяслав - 16%), Сула (пост Ромны - 13%), Удай (пост Прилуки - 9%);
- на реке Днестр - в створах постов Самбор (11%), Галич (14%), Залещики (17%);
- по общему притоку к Днестровскому водохранилищу (17%);
- на притоке Днестра - реке Стрый (пост Верхнее Синевидное - 18%);
- на реке Сирет (пост Сторожинец - 15%);
- на реке Латорица (Мукачево - 18%);
- на реке Уж (пост Ужгород - 16%);
- на Западном Буге (пост Литовеж - 9%);
- на Южном Буге - на постах Тростянчик и Александровка (7% и 20% соответственно).
Где объемы воды увеличились "искусственно"
В Укргидрометцентре рассказали, что больше водности самого маловодного месяца наблюдалась водность только:
- на реке Северский Донец (пост Змиев);
- на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
"Что вызвано работой канала Днепр-Ингулец и Карачуновского водохранилища", - объяснили украинцам.
На каких реках вода - на нижней границе
Водность в пределах нормы самого маловодного месяца (80-107%) в течение августа наблюдалась по шести рекам:
- Горынь (пост Ямполь);
- Сейм (пост Мутын);
- Псел (пост Сумы);
- Самара (пост Кочерыжки);
- Северский Донец (посты Чугуев, Изюм);
- по боковому притоку к Днепровскому водохранилищу.
Где ситуация критическая для людей и экосистем
На остальных реках (гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения), по данным УкрГМЦ, "месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий)".
Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):
- в верховье Припяти (пост Речица - 43%);
- на ее притоке - реке Горынь (посты Оженин, Деражное - соответственно 42% и 74%);
- на Западном Буге (пост Литовеж - 60%);
- на Южном Буге (пост Тростянчик - 37%);
- на Днестре (посты Галич, Залещики - 77% и 68%).
"Что критично для функционирования экосистем рек", - констатировали специалисты.
На какой реке вода вообще "остановилась"
В заключение эксперты Укргидрометцентра сообщили, что на притоке Припяти - реке Стоход (возле поста Любешов) с 5 августа вообще наблюдается отсутствие стока реки.
То есть течение там фактически "остановилось" и вода - просто "стоячая".
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.
Кроме того, мы объясняли, в каких областях из-за дальнейшего снижения уровней воды объявили ІІІ уровень опасности в конце августа.
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