Где в Украине самая грязная вода? Названы опасные регионы и причины

От любой человеческой деятельности в воду может попадать загрязнение, ведь на поверхности можно найти что угодно - от строительного или бытового мусора до удобрения на полях. Все это попадает в землю, а дальше - в поверхностные и грунтовые воды.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что мы пьем каждый день? Экологи объяснили, что не так с водой в Украине".

Что больше всего загрязняет воду и в каких регионах

По словам члена совета Украинской водной ассоциации, заведующего кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета Леонида Бицюра, традиционно наибольшее загрязнение воды - возле центров промышленности вдоль Днепра и на Приазовье.

То есть загрязнение воды напрямую связано с близостью крупных городов и промышленных объектов.

"Это - центральная Украина. В частности Днепр, Запорожье. А также - Восток", - уточнил он.

Эксперт добавил, что есть еще одна - отдельная проблема. Затопленные шахты.

"Рядом ведутся боевые действия и при отсутствии оборудования, электроэнергии, выкачать оттуда воду просто невозможно", - объяснил он.

Кроме того, фиксируют ухудшение показателей воды возле областных центров, которые стоят на Днепре.

Представитель водной ассоциации отметил, что наиболее вредные предприятия - это металлургия и горнодобывающая отрасль (их большая концентрация в одной локации - прямые загрязнители).

Подобные индустриальные зоны, хотя и в меньшей степени, имеет также Львовская область.

Между тем точечные загрязнения сельскохозяйственного и бытового происхождения фиксируют:

в Ивано-Франковской области;

в Тернопольской области;

в Хмельницкой области.

Сельское хозяйство вредит природе из-за того, что там используют пестициды, инсектициды, гербициды и другие средства защиты растений - с химической основой и разным периодом распада.

Все это смывается через грунтовые массивы и рано или поздно попадает в воду.

При этом больше всего из сельского хозяйства вред воде наносят свинокомплексы и птицефермы.

"Из аграриев больше всего загрязняют воду неусвояемые удобрения. У нас этот процесс фактически не контролируют. Законопроект по контролю качества почв блокируется на уровне аграрного комитета Верховной Рады", - рассказал Бицюра.

Он уточнил, что аграрный сектор, в отличие от экологии, имеет мощных лоббистов (в том числе и в профильном комитете ВР).

"И поэтому... контроль происходит на уровне самих аграрных предприятий. То есть ситуация такова, что фактически они контролируют сами себя", - поделился специалист.

В Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях - добавляется также более выраженное промышленное загрязнение.

Кроме того, вода загрязняется и от коммунально-бытовых стоков - там, где нет очистных сооружений, в воде могут быть микробиологические загрязнители, остатки фармацевтических препаратов и т.д.

"У крупных водоканалов есть очистные сооружения. У мелких их нет. Особенно есть проблема в сельских общинах: там загрязненность меньше, точечная, но плотность загрязнения может быть больше", - пояснил специалист.

Он добавил, что на качество воды очень влияет также несоблюдение санитарных зон (береговых водозащитных зон).

Речь идет о том, что существуют отдельные нормы - какое должно быть расстояние от кромки воды до пашни. Однако хозяйства часто распахивают земли прямо у воды, и туда попадают средства защиты растений и удобрений.

"Сначала в поверхностные воды, и затем в подземные", - уточнил Бицюра.

В завершение загрязнение воды (в частности в колодцах в селах) могут фиксировать из-за наличия вблизи населенных пунктов стихийных или организованных свалок. Там вода может быть абсолютно непригодной к употреблению.

"Люди даже визуально видят, что вода мутная и даже с пенкой. Поэтому однозначно нельзя сказать, что вода в селах чище, чем в городе. Она порой может быть еще и грязнее вследствие того, что туда могут попадать или удобрения с полей, или стоки с ферм", - подытожил эксперт.