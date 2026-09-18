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Главная » Жизнь » Общество

Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодает

16:58 18.09.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодает На Украину надвигается похолодание (фото иллюстративное: Getty Images)
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Комфортная и солнечная осень в Украине подходит к концу, ведь "на пороге" - ощутимое похолодание и серые сентябрьские дожди.

Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где вероятны дожди в субботу, 19 сентября

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в ближайшие сутки будет с переменной облачностью.

Кратковременный дождь (местами) возможен:

  • в северных областях;
  • ночью - также в большинстве западных и Винницкой областях;
  • днем - также в большинстве центральных областей Украины.

На остальной территории погода 19 сентября ожидается без осадков.

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Какие области предупредили об опасных метеоявлениях

Согласно предупреждению УкрГМЦ, в отдельных областях предусматриваются опасные метеорологические явления.

Речь идет о тумане в западных областях:

  • в ближайшую ночь;
  • в субботу утром.

"Видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодаетОпасные метеорологические явления в Украине 19 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение 19 сентября ожидается юго-западный и западный. Со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем по Украине +10...+15°С.

Прохладнее в ночные часы будет:

  • на крайнем западе;
  • на востоке.

Там столбики термометров могут показывать около +6...+11°С.

Днем температуру воздуха прогнозируют:

  • в среднем по Украине +21...+26°С;
  • в западных и северных областях +18...+23°С.

Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодаетОсобенности погоды в Украине в субботу, 19 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 20-21 сентября - погода будет меняться в большинстве областей.

В воскресенье, 20 сентября, осадков по Украине не ожидается.

Температура воздуха:

  • ночью по Украине +9...+16°С;
  • днем по Украине +18...+25°С;
  • днем в южной части страны - до +28°С.

Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодаетОсобенности погоды в Украине в воскресенье, 20 сентября (инфографика: РБК-Украина)

В понедельник, 21 сентября, вернутся осадки и начнется похолодание.

Умеренные дожди в этот день вероятны в большинстве областей Украины.

Значительные дожди могут быть местами:

  • на севере;
  • в центре.

Тем временем температура воздуха снизится (кроме юга и востока) на 4-6 градусов по Цельсию.

Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодаетПрогноз погоды в Украине на 19-21 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)

Какой погоды ждать по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода 19 сентября ожидается с переменной облачностью.

Местами возможен кратковременный дождь.

Ветер - юго-западный или западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +10...+15°С.

Температура воздуха в субботу днем:

  • в Киеве +21...+23°С;
  • по области +18...+23°С.
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В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:

  • около +23°С (в среднем) - 20 сентября;
  • около +14°С (в среднем) - 21 сентября.

То есть будет наблюдаться ощутимое снижение дневной температуры.

Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодаетГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Ночью температура воздуха в ближайшие несколько суток также будет "прыгать", ведь ожидается:

  • около +12°С (в среднем) - 20 сентября;
  • около +17°С (в среднем) - 21 сентября.

Между тем 22-23 сентября - столбики термометров в ночные часы могут показывать всего лишь +9...+10°С.

Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина объяснила, насколько резко изменится погода в Украине и вероятны ли заморозки.

Тем временем глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, может ли быть "бабье лето" после похолодания.

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