Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодает
Комфортная и солнечная осень в Украине подходит к концу, ведь "на пороге" - ощутимое похолодание и серые сентябрьские дожди.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где вероятны дожди в субботу, 19 сентября
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в ближайшие сутки будет с переменной облачностью.
Кратковременный дождь (местами) возможен:
- в северных областях;
- ночью - также в большинстве западных и Винницкой областях;
- днем - также в большинстве центральных областей Украины.
На остальной территории погода 19 сентября ожидается без осадков.
Какие области предупредили об опасных метеоявлениях
Согласно предупреждению УкрГМЦ, в отдельных областях предусматриваются опасные метеорологические явления.
Речь идет о тумане в западных областях:
- в ближайшую ночь;
- в субботу утром.
"Видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Опасные метеорологические явления в Украине 19 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с ветром и температурой воздуха
Ветер в течение 19 сентября ожидается юго-западный и западный. Со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в среднем по Украине +10...+15°С.
Прохладнее в ночные часы будет:
- на крайнем западе;
- на востоке.
Там столбики термометров могут показывать около +6...+11°С.
Днем температуру воздуха прогнозируют:
- в среднем по Украине +21...+26°С;
- в западных и северных областях +18...+23°С.
Особенности погоды в Украине в субботу, 19 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Изменится ли синоптическая ситуация позже
Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 20-21 сентября - погода будет меняться в большинстве областей.
В воскресенье, 20 сентября, осадков по Украине не ожидается.
Температура воздуха:
- ночью по Украине +9...+16°С;
- днем по Украине +18...+25°С;
- днем в южной части страны - до +28°С.
Особенности погоды в Украине в воскресенье, 20 сентября (инфографика: РБК-Украина)
В понедельник, 21 сентября, вернутся осадки и начнется похолодание.
Умеренные дожди в этот день вероятны в большинстве областей Украины.
Значительные дожди могут быть местами:
- на севере;
- в центре.
Тем временем температура воздуха снизится (кроме юга и востока) на 4-6 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды в Украине на 19-21 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)
Какой погоды ждать по Киеву и области
По территории Киева и Киевской области погода 19 сентября ожидается с переменной облачностью.
Местами возможен кратковременный дождь.
Ветер - юго-западный или западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +13...+15°С;
- по области +10...+15°С.
Температура воздуха в субботу днем:
- в Киеве +21...+23°С;
- по области +18...+23°С.
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:
- около +23°С (в среднем) - 20 сентября;
- около +14°С (в среднем) - 21 сентября.
То есть будет наблюдаться ощутимое снижение дневной температуры.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Ночью температура воздуха в ближайшие несколько суток также будет "прыгать", ведь ожидается:
- около +12°С (в среднем) - 20 сентября;
- около +17°С (в среднем) - 21 сентября.
Между тем 22-23 сентября - столбики термометров в ночные часы могут показывать всего лишь +9...+10°С.
Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина объяснила, насколько резко изменится погода в Украине и вероятны ли заморозки.
Тем временем глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, может ли быть "бабье лето" после похолодания.
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