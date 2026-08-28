Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасность
Ситуация с уровнем воды в некоторых реках Западной Украины приближается к критической. Новый антирекорд недавно зафиксировали на Днестре на территории Тернопольской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Черновицкого областного центра гидрометеорологии в Facebook.
Главное:
- Измерения на Днестре: из-за сложной гидрологической ситуации на реке специалисты Тернопольского и Черновицкого гидрометцентров провели специальные измерения расходов воды.
- Новый антирекорд: возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьшие расходы воды в Днестре за всю историю наблюдений - 23,7 кубометра в секунду.
- Неутешительный прогноз: до 31 августа на реках бассейна Днестра удержится дальнейшее снижение уровней воды, что может привести к маловодью, пересыханию малых рек и проблемам с водоснабжением в регионе (объявлен третий - коричневый уровень опасности).
Какие измерения провели на Днестре
Украинцам напомнили, что на Днестре наблюдается сложная гидрологическая ситуация.
Учитывая это, 27 августа 2026 года специалисты Тернопольского и Черновицкого областных центров по гидрометеорологии провели совместные измерения расходов воды на реке в районе города Залещики Тернопольской области.
На Днестре в районе г. Залещики произвели измерение расходов воды (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)
Уточняется, что для этого использовали:
- гидрометрические вертушки (наиболее распространенные приборы для измерения скоростей течения воды);
- допплеровский измеритель скорости течения Seba RiverRay.
Специалисты областных центров по гидрометеорологии во время работы (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)
Что показали результаты измерений
По результатам детализированных измерений, эксперты получили значение расхода воды реки Днестр - 23,7 м3/с.
"Полученные значения расхода воды в реке Днестр в районе города Залещики являются наименьшими для открытого русла реки за весь период наблюдений", - подчеркнули в областном центре по гидрометеорологии.
Результаты, полученные благодаря детализированным измерениям (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)
Предупреждение специалистов
Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях на реках бассейна Днестра пресс-служба Черновицкого областного центра по гидрометеорологии опубликовала еще раньше.
Речь о том, что до 31 августа там удержится дальнейшее снижение уровней воды - до своих наименьших значений за многолетний период наблюдений.
Местами - даже ниже их.
Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях (инфографика: facebook.com/ChernivtsiHMC)
При этом продолжится "уменьшение водности рек до критериев маловодья", а на отдельных участках малых рек - "до отсутствия стока".
"Что приведет к усложнению функционирования водохозяйственного комплекса региона. Коричневый уровень опасности", - подытожили в облцентре по гидрометеорологии.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.
Кроме того, мы объясняли, в каких областях из-за дальнейшего снижения уровней воды объявили ІІІ уровень опасности в конце августа и какие водохранилища бьют антирекорды (где воды уже не хватает людям).
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