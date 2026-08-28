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Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасность

14:46 28.08.2026 Пт
3 мин
Эксперты уже объявили самый высокий уровень опасности - коричневый
aimg Ирина Костенко
Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасность На Днестре зафиксировали исторический антирекорд (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)
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Ситуация с уровнем воды в некоторых реках Западной Украины приближается к критической. Новый антирекорд недавно зафиксировали на Днестре на территории Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Черновицкого областного центра гидрометеорологии в Facebook.

Главное:

  • Измерения на Днестре: из-за сложной гидрологической ситуации на реке специалисты Тернопольского и Черновицкого гидрометцентров провели специальные измерения расходов воды.
  • Новый антирекорд: возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьшие расходы воды в Днестре за всю историю наблюдений - 23,7 кубометра в секунду.
  • Неутешительный прогноз: до 31 августа на реках бассейна Днестра удержится дальнейшее снижение уровней воды, что может привести к маловодью, пересыханию малых рек и проблемам с водоснабжением в регионе (объявлен третий - коричневый уровень опасности).

Какие измерения провели на Днестре

Украинцам напомнили, что на Днестре наблюдается сложная гидрологическая ситуация.

Учитывая это, 27 августа 2026 года специалисты Тернопольского и Черновицкого областных центров по гидрометеорологии провели совместные измерения расходов воды на реке в районе города Залещики Тернопольской области.

Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасностьНа Днестре в районе г. Залещики произвели измерение расходов воды (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Уточняется, что для этого использовали:

  • гидрометрические вертушки (наиболее распространенные приборы для измерения скоростей течения воды);
  • допплеровский измеритель скорости течения Seba RiverRay.

Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасностьСпециалисты областных центров по гидрометеорологии во время работы (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Что показали результаты измерений

По результатам детализированных измерений, эксперты получили значение расхода воды реки Днестр - 23,7 м3/с.

"Полученные значения расхода воды в реке Днестр в районе города Залещики являются наименьшими для открытого русла реки за весь период наблюдений", - подчеркнули в областном центре по гидрометеорологии.

Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасностьРезультаты, полученные благодаря детализированным измерениям (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Предупреждение специалистов

Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях на реках бассейна Днестра пресс-служба Черновицкого областного центра по гидрометеорологии опубликовала еще раньше.

Речь о том, что до 31 августа там удержится дальнейшее снижение уровней воды - до своих наименьших значений за многолетний период наблюдений.

Местами - даже ниже их.

Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасностьПредупреждение о стихийных гидрологических явлениях (инфографика: facebook.com/ChernivtsiHMC)

При этом продолжится "уменьшение водности рек до критериев маловодья", а на отдельных участках малых рек - "до отсутствия стока".

"Что приведет к усложнению функционирования водохозяйственного комплекса региона. Коричневый уровень опасности", - подытожили в облцентре по гидрометеорологии.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.

Кроме того, мы объясняли, в каких областях из-за дальнейшего снижения уровней воды объявили ІІІ уровень опасности в конце августа и какие водохранилища бьют антирекорды (где воды уже не хватает людям).

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