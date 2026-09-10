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В Ивано-Франковске в конце сентября могут возникнуть проблемы с водой: что известно

15:05 10.09.2026 Чт
2 мин
Городские власти призывают жителей Франковска экономить воду
aimg Татьяна Веремеева
В Ивано-Франковске в конце сентября могут возникнуть проблемы с водой: что известно Фото: В Ивано-Франковске возможны проблемы с водоснабжением (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Ивано-Франковске из-за длительной засухи снизился уровень воды в реках. Город имеет запас воды и несколько водозаборов, однако в отсутствие дождей этого может быть недостаточно для нынешних нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире радио "Западный полюс".

По его словам, город прилагает усилия, чтобы сохранить непрерывное водоснабжение. В то же время из-за снижения уровня воды приходится проводить технические работы, в частности, переподключать отдельные микрорайоны, чтобы поддерживать необходимое давление в сети.

"Будем с водой, но нужно экономить", - подчеркнул Марцинкив.

Почему город зависит от уровня рек

Особенность Ивано-Франковска состоит в том, что городские водозаборы набирают воду из рек, а не со скважин. По словам мэра, это имеет как преимущество, так и недостаток.

Вода может поступать самотеком, поэтому даже во время длительных отключений электроэнергии город будет иметь водоснабжение. В то же время система сильно зависит от уровня воды в реках.

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"Нам больше надо дожди не в Ивано-Франковске, нам нужно, чтобы в горах были дожди и, соответственно, наполнились реки водой", - пояснил Марцинкив.

Он отметил, что проблема засухи касается не только Ивано-Франковска, но и других городов Украины. Уровень воды в реках также снижается в Восточной Европе.

Когда ситуация может ухудшиться

По словам Марцинкива, пик засухи ожидается в конце сентября, если дождей и дальше не будет.

Город имеет запас воды и несколько водозаборов, но этого недостаточно для того объема, который сейчас необходим Ивано-Франковску.

Коммунальные службы работают над техническими решениями, которые помогут усилить давление воды и сети. В то же время в городе уже отключили все фонтаны и ограничили использование воды для технических нужд.

Жители и предприятия призывают максимально экономно использовать воду.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские реки страдают от маловодия, вызванного в частности длительными периодами жары и изменениями климата. В некоторых водоемах снижение уровня воды уже представляет угрозу для экосистем и водообеспечения населения.

Также мы рассказывали, что из-за длительного маловодия в Украине начали стремительно мелеть не только реки, но и водохранилища. В частности, Днестровское водохранилище приблизилось к исторически низким показателям, а в отдельных городах возникла угроза ограничения водоснабжения.

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