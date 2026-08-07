ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Не только Днестр: какие реки Украины стремительно мелеют и где показатели критические

11:48 07.08.2026 Пт
5 мин
Как повлияли осадки в июле на водные артерии и где гидрологическая ситуация - самая сложная?
aimg Ирина Костенко
Не только Днестр: какие реки Украины стремительно мелеют и где показатели критические Некоторые украинские реки ощутимо мелеют (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В течение июля водность большинства рек Украины была меньше и значительно меньше нормы. Местами расходы воды - критичны для функционирования экосистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Погода в июле: среднемесячная температура воздуха в Украине была ниже нормы на 0,2-1,9°C.
  • Осадки в течение месяца: дожди выпадали крайне неравномерно - от слабых до значительных ливней, создавая сильную пространственную контрастность в регионах.
  • Водность рек: на водных объектах страны в июле преобладал режим низкой летней межени, общая водность большинства рек была меньше и значительно меньше нормы.
  • Маловодье: на ряде рек (в частности в бассейнах Припяти, Южного Буга и Западного Буга) зафиксированы критерии маловодья.
  • Критическая ситуация: на отдельных участках Припяти и Западного Буга средние расходы воды в июле - ниже экологической нормы, что является критическим для экосистем.

Среднемесячная температура воздуха и дожди в июле

По данным экспертов УкрГМЦ, среднемесячная температура воздуха в Украине в июле 2026 года была ниже нормы на 0,2-1,9°C.

При этом дожди в течение месяца выпадали очень неравномерно:

  • как по времени;
  • так и по территории.

"От слабых и умеренных - до значительных ливней", - напомнили украинцам.

Читайте также: От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июле

Каким рекам досталось меньше всего осадков и наоборот

Дефицит осадков (40-80% нормы) преобладал на большей части суббассейнов рек:

  • Тиса;
  • Прут;
  • Сирет;
  • Западный Буг;
  • Припять;
  • Десна;
  • Днестр.

"Лишь локально, преимущественно в горных районах Карпат и на крайнем западе страны, количество осадков достигало 90-110% нормы", - уточнили в УкрГМЦ.

Наиболее выраженным дефицит осадков в июле был в суббассейнах Припяти и Десны - местами 28-35% нормы.

Читайте также: "Цветение" Днепра: в чем настоящие причины и можно ли остановить процесс

Между тем на северо-востоке бассейна Десны местами наблюдалось значение 120-150% нормы.

"Что отражает локальный характер дождей", - объяснили специалисты УкрГМЦ.

Пестрым распределением осадков в этот период характеризовались:

  • бассейн Южного Буга;
  • суббассейн Среднего Днепра.

"Наряду с районами, где выпало 40-70% нормы, отмечались территории с количеством осадков, близким к норме или больше нее (100-200%)", - констатировали в УкрГМЦ.

В завершение наибольшая пространственная контрастность наблюдалась в суббассейнах:

  • Нижнего Днепра;
  • Северского Донца.

Там "наряду с районами с экстремальным избытком осадков (120-250%, местами 300-320% нормы) отмечались территории с дефицитом осадков (40-70% нормы)".

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

В каких реках воды в июле было больше всего

"В течение месяца на реках страны преобладал малоизменяющийся режим низкой летней межени, который прерывался незначительными кратковременными повышениями уровней воды", - сообщили в УкрГМЦ.

Отмечается, что в целом водность большинства рек страны в июле 2026 года была меньше и значительно меньше нормы.

При этом исключениями стали:

  • верховья реки Горынь (суббассейн Припяти);
  • реки Псел, Ворскла, Самара (суббассейны Среднего и Нижнего Днепра);
  • боковой приток к Днепровскому водохранилищу;
  • река Северский Донец.

Там водность составляла 84-118% нормы (то есть была относительно близка к ней).

Между тем на реке Ингулец (пост Кривой Рог) - зафиксировали 285% нормы.

Не только Днестр: какие реки Украины стремительно мелеют и где показатели критическиеВ УкрГМЦ оценили гидрологический режим водных объектов Украины, сложившийся в июле 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Какие реки - приближались к маловодью

Близкая к критериям маловодья (21-30%) водность наблюдалась в течение второго месяца лета:

  • на притоках Припяти - реках Стырь, Горынь;
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев, Ирша, Рось, Удай;
  • на Южном Буге (посты Подгорье, Александровка);
  • на реке Сирет Карпатского региона (пост Сторожинец);
  • по общему притоку к Днестровскому водохранилищу.
Читайте также: Историческая засуха: что происходит в бассейне Днестра и почему мелеет водохранилище

В каких реках маловодье уже зафиксировали

Маловодье по основному критерию оценки (11-20%) в июле наблюдалось и удерживалось:

  • на Припяти - в створах гидрологических постов Речица и Любязь;
  • на ее притоках - реках Стоход (пост Любешов), Горынь (пост Оженин), Случ (посты Звягель, Сарны), Уборть (посты Рудня-Ивановская, Перга);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Житомир), Трубеж (пост Переяслав), Сула (пост Ромны);
  • на Западном Буге (пост Литовеж);
  • на Южном Буге (посты Пироговцы, Тростянчик);
  • на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод);
  • на реках Карпатского региона - Уж (пост Ужгород) и Днестр (в створах постов Самбор, Галич и Залещики).
Читайте также: Где в Украине самая грязная вода? Названы опасные регионы и причины

Где удерживалась сложная гидрологическая ситуация

Сложная гидрологическая ситуация в июле, по данным УкрГМЦ, удерживалась:

  • в верховье Припяти (пост Речица);
  • на ее притоке - реке Горынь (пост Оженин);
  • на Западном Буге (пост Литовеж).

Кроме того, сложная гидрологическая ситуация наблюдалась на Южном Буге (пост Тростянчик).

Там "средние расходы воды в июле были ниже значения экологического расхода воды (53%, 61%, 96% и 83% соответственно)", - уточнили специалисты.

Подчеркивается, что это "является критическим для функционирования экосистем рек".

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже потеряно, другие - загрязнены и опасны.

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в августе.

Читайте также, почему на самом деле вода днем в водоемах кажется холоднее, чем утром.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Днестр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Припять Климатолог Метеоролог река Днепр Водоёмы
Новости
Дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (видео)
Дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (видео)
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом