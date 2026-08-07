Не только Днестр: какие реки Украины стремительно мелеют и где показатели критические
В течение июля водность большинства рек Украины была меньше и значительно меньше нормы. Местами расходы воды - критичны для функционирования экосистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Погода в июле: среднемесячная температура воздуха в Украине была ниже нормы на 0,2-1,9°C.
- Осадки в течение месяца: дожди выпадали крайне неравномерно - от слабых до значительных ливней, создавая сильную пространственную контрастность в регионах.
- Водность рек: на водных объектах страны в июле преобладал режим низкой летней межени, общая водность большинства рек была меньше и значительно меньше нормы.
- Маловодье: на ряде рек (в частности в бассейнах Припяти, Южного Буга и Западного Буга) зафиксированы критерии маловодья.
- Критическая ситуация: на отдельных участках Припяти и Западного Буга средние расходы воды в июле - ниже экологической нормы, что является критическим для экосистем.
Среднемесячная температура воздуха и дожди в июле
По данным экспертов УкрГМЦ, среднемесячная температура воздуха в Украине в июле 2026 года была ниже нормы на 0,2-1,9°C.
При этом дожди в течение месяца выпадали очень неравномерно:
- как по времени;
- так и по территории.
"От слабых и умеренных - до значительных ливней", - напомнили украинцам.
Каким рекам досталось меньше всего осадков и наоборот
Дефицит осадков (40-80% нормы) преобладал на большей части суббассейнов рек:
- Тиса;
- Прут;
- Сирет;
- Западный Буг;
- Припять;
- Десна;
- Днестр.
"Лишь локально, преимущественно в горных районах Карпат и на крайнем западе страны, количество осадков достигало 90-110% нормы", - уточнили в УкрГМЦ.
Наиболее выраженным дефицит осадков в июле был в суббассейнах Припяти и Десны - местами 28-35% нормы.
Между тем на северо-востоке бассейна Десны местами наблюдалось значение 120-150% нормы.
"Что отражает локальный характер дождей", - объяснили специалисты УкрГМЦ.
Пестрым распределением осадков в этот период характеризовались:
- бассейн Южного Буга;
- суббассейн Среднего Днепра.
"Наряду с районами, где выпало 40-70% нормы, отмечались территории с количеством осадков, близким к норме или больше нее (100-200%)", - констатировали в УкрГМЦ.
В завершение наибольшая пространственная контрастность наблюдалась в суббассейнах:
- Нижнего Днепра;
- Северского Донца.
Там "наряду с районами с экстремальным избытком осадков (120-250%, местами 300-320% нормы) отмечались территории с дефицитом осадков (40-70% нормы)".
В каких реках воды в июле было больше всего
"В течение месяца на реках страны преобладал малоизменяющийся режим низкой летней межени, который прерывался незначительными кратковременными повышениями уровней воды", - сообщили в УкрГМЦ.
Отмечается, что в целом водность большинства рек страны в июле 2026 года была меньше и значительно меньше нормы.
При этом исключениями стали:
- верховья реки Горынь (суббассейн Припяти);
- реки Псел, Ворскла, Самара (суббассейны Среднего и Нижнего Днепра);
- боковой приток к Днепровскому водохранилищу;
- река Северский Донец.
Там водность составляла 84-118% нормы (то есть была относительно близка к ней).
Между тем на реке Ингулец (пост Кривой Рог) - зафиксировали 285% нормы.
В УкрГМЦ оценили гидрологический режим водных объектов Украины, сложившийся в июле 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Какие реки - приближались к маловодью
Близкая к критериям маловодья (21-30%) водность наблюдалась в течение второго месяца лета:
- на притоках Припяти - реках Стырь, Горынь;
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев, Ирша, Рось, Удай;
- на Южном Буге (посты Подгорье, Александровка);
- на реке Сирет Карпатского региона (пост Сторожинец);
- по общему притоку к Днестровскому водохранилищу.
В каких реках маловодье уже зафиксировали
Маловодье по основному критерию оценки (11-20%) в июле наблюдалось и удерживалось:
- на Припяти - в створах гидрологических постов Речица и Любязь;
- на ее притоках - реках Стоход (пост Любешов), Горынь (пост Оженин), Случ (посты Звягель, Сарны), Уборть (посты Рудня-Ивановская, Перга);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Житомир), Трубеж (пост Переяслав), Сула (пост Ромны);
- на Западном Буге (пост Литовеж);
- на Южном Буге (посты Пироговцы, Тростянчик);
- на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод);
- на реках Карпатского региона - Уж (пост Ужгород) и Днестр (в створах постов Самбор, Галич и Залещики).
Где удерживалась сложная гидрологическая ситуация
Сложная гидрологическая ситуация в июле, по данным УкрГМЦ, удерживалась:
- в верховье Припяти (пост Речица);
- на ее притоке - реке Горынь (пост Оженин);
- на Западном Буге (пост Литовеж).
Кроме того, сложная гидрологическая ситуация наблюдалась на Южном Буге (пост Тростянчик).
Там "средние расходы воды в июле были ниже значения экологического расхода воды (53%, 61%, 96% и 83% соответственно)", - уточнили специалисты.
Подчеркивается, что это "является критическим для функционирования экосистем рек".
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже потеряно, другие - загрязнены и опасны.
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в августе.
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