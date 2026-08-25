Жарче нормы или нет? Синоптики объяснили, каким может быть сентябрь в Украине
Лето подходит к концу, так что синоптики поделились климатическими особенностями сентября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на первый месяц осени 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Главное:
- Смена сезона: сентябрь является переходным месяцем (от лета к осени), поэтому ему присуще общее снижение температуры воздуха и ослабление грозовой активности.
- Средние показатели: средняя температура воздуха в течение сентября составляет по Украине +13...+17°C (теплее всего на юге - до +18...+20°C, прохладнее всего в горах - около +9...+15°C).
- Вероятность заморозков: заморозки в воздухе фиксируют чаще всего во второй и третьей декадах сентября, хотя в начале месяца они возможны в Карпатах и местами - в некоторых других областях.
- Количество дождей: в среднем за сентябрь по стране выпадает около 37-74 мм осадков (меньше всего - на юге, больше всего - на западе и в Карпатах).
- Прогноз на этот сентябрь: по предварительным данным УкрГМЦ, средняя температура воздуха и количество осадков в сентябре 2026 года прогнозируются в пределах климатической нормы.
- Будет ли жарко: в этом году средняя месячная температура в течение сентября предполагается на уровне +11...+18°C.
Особенности первого месяца осени
Украинцам напомнили, что сентябрь - переходный месяц от лета к осени.
Согласно короткой климатической характеристике специалистов, ему свойственно:
- общее понижение температуры воздуха;
- ослабление грозовой активности в атмосфере.
Средние месячные температуры
По данным экспертов УкрГМЦ, в сентябре средняя месячная температура воздуха составляет:
- по Украине +13...+17°C;
- в южной части - местами +18...+20°C;
- в горных районах - около +9...+15°C.
Абсолютные максимумы сентября
Сообщается, что абсолютный максимум температуры воздуха в течение сентября по Украине колеблется в пределах +30,7...+38,8°C.
Между тем в горных районах (кроме Черновицкой области) местами речь идет о более низких максимальных значениях - около +24,3...+36,0°C.
Абсолютные температурные минимумы
Если же говорить об абсолютном температурном минимуме в течение сентября в Украине, то он колеблется в пределах от 1 до 8,8 градусов мороза.
Более высокие абсолютные температурные минимумы (от 0 до 1 градуса тепла) фиксировали местами:
- в Херсонской области;
- в Запорожской области;
- в Черновицкой области.
В Крыму - до +5,5°C (самые высокие абсолютные температурные минимумы).
Бывают ли заморозки в начале осени
Специалисты Укргидрометцентра рассказали, что в целом заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах сентября.
Тем временем в первой декаде месяца заморозки в воздухе не исключены:
- в Карпатах;
- местами - в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.
Сколько осадков бывает в сентябре
Среднее месячное количество осадков в течение сентября, по данным УкрГМЦ, составляет:
- по Украине - 37-74 мм;
- в южной части - местами 28-36 мм;
- во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - 77-108 мм;
- на высокогорье Карпат - 126-130 мм.
Каким может быть сентябрь этого года
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в сентябре 2026 года.
Так, средняя месячные температура предполагается на уровне +11...+18°C.
"Что близко к норме", - объяснили украинцам.
Средняя температура воздуха в сентябре 2026 года может быть близка к норме (инфографика: РБК-Украина)
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:
- 37-76 мм - по Украине;
- 74-106 мм - в Карпатах.
"Что в пределах нормы (80-120%)", - подытожили в Укргидрометцентре.
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